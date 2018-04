Μελάνια Τραμπ: Έχει γενέθλια! Δεν θα πιστεύετε πόσο χρονών είναι

Και μπορεί η Μελάνια Τραμπ να μην το έκανε θέμα όμως η Ιβάνκα Τραμπ φρόντισε να της ευχηθεί με ένα tweet. Η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ ευχήθηκε στην μητριά της γράφοντας: «Χαρούμενα γενέθλια σε μία απίστευτη σύζυγο, μητέρα και Πρώτη Κυρία».

Happy birthday to @FLOTUS, an incredible wife, mother and First Lady!

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) April 26, 2018