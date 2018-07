Μελάνια Τραμπ: Η εικόνα που φούντωσε τις θεωρίες συνωμοσίας

Οι φήμες για μια «fake» Μελάνια Τραμπ ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο. Και οι φωτογραφίες από την επίσκεψή της με τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βρυξέλλες τις επανέφεραν στο προσκήνιο.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ έφτασαν στις Βρυξέλλες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, οι φωτογράφοι τους απαθανάτισαν τη στιγμή που έβγαιναν από το Air Force One.

Και δεν χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος για να επιστρέψουν οι θεωρίες συνωμοσίας για τη «fake» Μελάνια Τραμπ.

Οι υποστηρικτές της θεωρίας συνωμοσίας τόνισαν ότι δεν έμοιαζε με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Υποθέτουν ότι αυτή είναι η απόδειξη ότι έχει σωσία.

Οι νέοι ισχυρισμοί έρχονται λίγους μήνες αφότου η Μελάνια Τραμπ εξαφανίστηκε από το προσκήνιο μετά την ανακοίνωση ότι έκανε επέμβαση για μια πάθηση στο νεφρό.

I think we may have an answer to why Melania has been missing so much of late. Look closely. pic.twitter.com/ksyTLUQEDu

— John Aravosis (@aravosis) July 10, 2018