Μελάνια Τραμπ: Η Στόρμι Ντάνιελς είναι πόρνη! Άλλη μια ηχογράφηση που καίει την Πρώτη Κυρία

Σοκ προκαλούν τα ηχογραφημένα αποσπάσματα συνομιλίας της Μελάνια Τραμπ, όπου ακούγεται να αποκαλεί «πόρνη της βιομηχανίας του πορνό» την Στόρμι Ντάνιελς, η οποία φέρεται να είχε ισχυριστεί ότι είχε σεξουαλική επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2006. Το ηχητικό αυτό ντοκουμέντο μεταδόθηκε στο podcast Mea Culpa και δόθηκε στη δημοσιότητα από την πρώην συνεργάτιδα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Στέφανι Γουίνστον Βόλκοφ.

Στο απόσπασμα η Μελάνια Τραμπ ακούγεται να σχολιάζει στην πρώην συνεργάτιδά της ότι η Στόρμι Ντάνιελς πόζαρε στο φακό της Annie Leibovitz σε μια φωτογράφιση για λογαριασμό του περιοδικού “Vogue”. «Αν το ψάξεις στο Google, ψάξ’ το και θα δεις ότι η Annie Leibovitz φωτογράφισε την πόρνη της βιομηχανίας του πορνό, θα είναι σ’ ένα από τα τεύχη του Σεπτεμβρίου ή του Οκτωβρίου», φέρεται να λέει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, στην εκπομπή Mea Culpa παρουσιάστηκε ακόμη ένα ηχητικό κλιπ από τις προσωπικές συζητήσεις της Μελάνια Τραμπ με την πρώην φίλη και συνεργάτιδά της και στο οποίο η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ακούγεται να λέει ότι ο άνδρας της είναι «ο δημοφιλέστερος Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος όλων των εποχών».

Tune in tomorrow’s #MeaCulpa release of my interview with Stephanie Winston-Wolkoff ⁦@SWWCreative⁩ as we discuss ⁦@FLOTUS⁩ ⁦@POTUS⁩ ⁦⁦@realDonaldTrump #COVID19. Enjoy the recording and be a part of the conversation! ⁦@ApplePodcasts⁩ ⁦@Spotify⁩ pic.twitter.com/MOhbjorxTR