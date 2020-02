Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, επισκέφθηκε σήμερα, Τρίτη 25.02.2020, ένα κυβερνητικό σχολείο στην πρωτεύουσα της Ινδίας, το Νέο Δελχί, το οποίο ακολουθεί ένα “πρόγραμμα ευτυχίας”, που είναι βασισμένο σε πρακτικές ενσυνειδητότητας.

Έχοντας το παραδοσιακό κόκκινο σημάδι στο μέτωπό της (το αποκαλούμενο “τιλάκ“) και φορώντας στον λαιμό μια γιρλάντα από πορτοκαλί λουλούδια, η Μελάνια Τραμπ παρακολούθησε τους μαθητές στο σχολείο να παίζουν, να κάνουν γιόγκα και να χορεύουν τον παραδοσιακό χορό μπάνγκρα.

Bhangra is my 💓 Wait for Chota Sardar Ji till END.. Bhangra is in his Blood..@FLOTUS , Melania Trump enjoys a dance performance by students of Sarvodya School.



