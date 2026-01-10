Μεντβέντεφ: «Η Ρωσία δεν θα ανεχτεί ευρωπαϊκά ή νατοϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία – Να τι θα πάθετε»

«Η Ρωσία δεν θα ανεχτεί καμία ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία», τόνισε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας απάντησε με αυτόν τον τρόπο σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα το Σάββατο (10.01.2026) ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, ο υπ’ αριθμόν δύο του ρωσικού κράτους πίσω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ δημοσίευσε στο Χ (πρώην Twitter) και ένα βίντεο με πρόσφατη επίθεση με πυραύλους Ορέσνικ στην περιοχή του Λβιβ, πόλης στη δυτική Ουκρανία.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γάλλου ηγέτη, ο Μεντβέντεφ έγραψε στο X:

«Οι ηγέτες της Ευρώπης θέλουν τελικά έναν πόλεμο στην Ευρώπη. Έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές: η Ρωσία δεν θα δεχτεί καμία ευρωπαϊκή ή νατοϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, αλλά όχι, ο Μικρόν συνεχίζει να διαδίδει αυτές τις παθητικές ανοησίες. Λοιπόν, ελάτε τότε. Αυτό είναι που θα πάρετε:

January 10, 2026

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας του εκάστοτε προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας προς τους Γάλλους πρέσβεις, στις 8 Ιανουαρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε επισημάνει την πρόθεση του Παρισιού να συνεχίσει να συμπαραστέκεται στην Ουκρανία.

Αφού σημείωσε ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ξεκαθάρισε ότι το τέλος του δεν θα είναι η παράδοση της Ουκρανίας, ούτε η εγκατάλειψη των ευρωπαϊκών συμφερόντων, καταλήγοντας ότι με βάση τα έως τώρα δείγματα γραφής, η Ρωσία δεν φαίνεται να επιθυμεί την ειρήνη.