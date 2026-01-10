Κόσμος

Μεντβέντεφ: «Η Ρωσία δεν θα ανεχτεί ευρωπαϊκά ή νατοϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία – Να τι θα πάθετε»

Ο Μεντβέντεφ απαντά στον Μακρόν που είπε ότι «το τέλος του πολέμου δεν θα είναι η παράδοση της Ουκρανίας, ούτε η εγκατάλειψη των ευρωπαϊκών συμφερόντων»
Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Dmitry Medvedev σε στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία για την 77η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Dmitry Medvedev σε στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία για την 77η επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο / Sputnik / Φωτογραφία Ekaterina Shtukina / Pool μέσω REUTERS

«Η Ρωσία δεν θα ανεχτεί καμία ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία», τόνισε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας απάντησε με αυτόν τον τρόπο σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα το Σάββατο (10.01.2026) ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, ο υπ’ αριθμόν δύο του ρωσικού κράτους πίσω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ δημοσίευσε στο Χ (πρώην Twitter) και ένα βίντεο με πρόσφατη επίθεση με πυραύλους Ορέσνικ στην περιοχή του Λβιβ, πόλης στη δυτική Ουκρανία.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γάλλου ηγέτη, ο Μεντβέντεφ έγραψε στο X:

«Οι ηγέτες της Ευρώπης θέλουν τελικά έναν πόλεμο στην Ευρώπη. Έχει ειπωθεί χιλιάδες φορές: η Ρωσία δεν θα δεχτεί καμία ευρωπαϊκή ή νατοϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, αλλά όχι, ο Μικρόν συνεχίζει να διαδίδει αυτές τις παθητικές ανοησίες. Λοιπόν, ελάτε τότε. Αυτό είναι που θα πάρετε:

 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ετήσιας ομιλίας του εκάστοτε προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας προς τους Γάλλους πρέσβεις, στις 8 Ιανουαρίου, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε επισημάνει την πρόθεση του Παρισιού να συνεχίσει να συμπαραστέκεται στην Ουκρανία.

Αφού σημείωσε ότι κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ξεκαθάρισε ότι το τέλος του δεν θα είναι η παράδοση της Ουκρανίας, ούτε η εγκατάλειψη των ευρωπαϊκών συμφερόντων, καταλήγοντας ότι με βάση τα έως τώρα δείγματα γραφής, η Ρωσία δεν φαίνεται να επιθυμεί την ειρήνη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
172
118
104
88
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά παραδέχτηκε ότι μια πόρτα ήταν κλειδωμένη - Πολλά θύματα πέθαναν στην προσπάθειά τους να την ανοίξουν
Ο Ζακ Μορέτι ισχυρίζεται τώρα ότι δεν γνωρίζει γιατί η πόρτα εξυπηρέτησης ήταν εξαρχής κλειδωμένη, ενώ το προσωπικό του μπαρ αναφέρει ότι η είσοδος τους από την συγκεκριμένη έξοδο κινδύνου «απαγορευόταν»
Μια γυναίκα ανάβει ένα κερί σε ένα αυτοσχέδιο μνημείο έξω από το μπαρ «Le Constellation», μετά από μια θανατηφόρα πυρκαγιά και έκρηξη κατά τη διάρκεια ενός πάρτι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο Crans-Montana στη νοτιοδυτική Ελβετία
Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 77 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών του νησιωτικού συμπλέγματος Ταλάουν
Σεισμός
CNN: Η 18ημερη καταδίωξη του δεξαμενόπλοιου «Bella1» – Η χρήση Navy SEALs και «Night Stalkers» και ο πολύμηνος «σκιώδης στόλος»
Η κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου με (πρόχειρα ζωγραφισμένη) ρωσική σημαία ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να διασφαλίσει ότι τα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας δεν θα διαρρεύσουν σε άλλες χώρες
Το δεξαμενόπλοιο Bella 1 μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών ότι η Αμερικανική Ακτοφυλακή καταδίωξε ένα πετρελαιοφόρο σε διεθνή ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα
Newsit logo
Newsit logo