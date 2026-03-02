Μεντβέντεφ: Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή αν ο Τραμπ συνεχίσει τις τρελές πολιτικές του

Νέα εφιαλτική δήλωση από τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο υπ’ αριθμόν 2 ισχυρός άνδρας της Ρωσίας είπε αργά το βράδυ της Δευτέρας (02.03.2026) πως ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή αν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίσει τις «τρελές» πολιτικές του.

Σε δηλώσεις που έκανε στο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έχει ξεκινήσει επίσημα ακόμα, αλλά δεν το απέκλεισε να συμβεί, θεωρώντας ως υπεύθυνο τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, έκανε το σχόλιο αυτό, απαντώντας σε ερώτηση TASS, λέγοντας: «Επισήμως, όχι», όταν ρωτήθηκε αν ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει ήδη ξεκινήσει.

Πρόσθεσε: «Αλλά αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του με στόχο την αλλαγή πολιτικών καθεστώτων με εγκληματικό τρόπο, θα ξεκινήσει αναπόφευκτα», εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι «οποιοδήποτε γεγονός θα μπορούσε να τον προκαλέσει. Οποιοδήποτε γεγονός».

Το πρωί της 28η Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν μία νέα επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος, Σαγίντ Αλί Χαμενεΐ και αρκετών ανώτερων Ιρανών στρατιωτικών ηγετών.

Σε απάντηση στην επιθετική ενέργεια, το Ιράν ξεκίνησε την επιχείρηση «Al-Wa’d Al-Sadiq 4» εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.