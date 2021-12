Στο στόχαστρο της αστυνομίας έχει μπει για τα καλά ο Μέριλιν Μάνσον με τις αρχές του Λος Άντζελες να «μπουκάρουν» στο σπίτι του μετά από ένταλμα για έρευνα σχετικά με υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, για τις οποίες και κατηγορείται.

Οι ανακριτές έψαχναν διάφορα αντικείμενα που μπορεί να έχουν σχέση με τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί στον Μέριλιν Μάνσον ή με τις μαρτυρίες των θυμάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει δημοσίευμα του Rolling Stone ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή του έχει κατασχεθεί.

Η ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στις 29 Νοεμβρίου 2021, στις 7:00 π.μ., ντετέκτιβ από την Ειδική Μονάδα Θυμάτων του Τμήματος του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες, εξέδωσε ένταλμα έρευνας για το σπίτι του κυρίου Γουόρνερ -όπως είναι το πραγματικό του όνομα- στο Χόλιγουντ ως μέρος της έρευνας, που συνεχίζεται. Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σπίτι του τη στιγμή που εκτελέστηκε το ένταλμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ντετέκτιβ κατέσχεσαν αντικείμενα όπως συσκευές αποθήκευσης πολυμέσων».

