Μέρκελ: Δεν βάζω εγώ πλυντήριο, αυτά τα κάνει ο άντρας μου

Η Άνγκελα Μέρκελ έχει αποδείξει πως όταν θέλει έχει χιούμορ. Όπως έκανε όταν τη ρώτησαν ποιες «έξυπνες» συσκευές χρησιμοποιεί στο σπίτι της.

Η καγκελάριος της Γερμανίας βρέθηκε την Τρίτη (01.12.2020) στην τεχνολογική σύνοδο που φιλοξενήθηκε στην καγκελαρία. Και πέρα από τις… γκριμάτσες της όταν έβλεπε τα εκθέματα, η Άνγκελα Μέρκελ ρωτήθηκε και για τη σχέση της με την τεχνολογία. Κι εκεί αποκάλυψε πως δεν συμπαθεί ιδιαίτερα τα… πλυντήρια.

«Τι είδους έξυπνη τεχνολογία έχετε στο σπίτι σας; Πότε λειτουργεί το πλυντήριό σας;» τη ρώτησε η δημοσιογράφος. Και αυτό που άκουσε από το στόμα της Άνγκελα Μέρκελ, μάλλον δεν το περίμενε.

«Για να είμαι ειλικρινής, ο σύζυγός μου ασχολείται με αυτά. Εκείνος το βάζει (το πλυντήριο)». «Το βράδυ ελπίζω (σ.σ. για να εξοικονομεί ενέργεια)» τη ρώτησε η δημοσιογράφος και η Μέρκελ ήταν ξανά… ειλικρινής: «για να το βάλουμε το βράδυ θα χρειαζόμασταν πιο χοντρούς τοίχους για να μην το ακούω να λειτουργεί συνέχεια».

More insights from the German government’s digital summit:



Does Chancellor Merkel have a smart washing machine that switches on at night to do her laundry while saving energy?



Well, actually, her husband takes care of that 😉 pic.twitter.com/DT1geGb0OS