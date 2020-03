Δραματικό τηλεοπτικό διάγγελμα απηύθυνε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ με αφορμή την πανδημία από τον νέο κορονοϊό. Στην ομιλία της η κ. Μέρκελ καλεί τους Γερμανούς πολίτες να συμβάλουν στις προσπάθειες κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Συνιστά τον περιορισμό των επαφών και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σημαντική – σημειώνει – η επίδειξη πειθαρχίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τονίζει.

Μια φορά το χρόνο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ εκφωνεί τηλεοπτική ομιλία, με την οποία απευθύνεται στους Γερμανούς πολίτες. Σήμερα (Τετάρτη) είναι πρώτη φορά στα 15 χρόνια της διακυβέρνησης της που έκανε μια εξαίρεση από τον κανόνα.



Η αποψινή της ομιλία αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού και έχοντας ως κεντρικό στόχο την επισήμανση της αναγκαιότητας να συμβάλουν όλοι στις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα διάδοσής του.



Μέρκελ: Αναγκαιότητα των μέτρων

«Η κατάσταση είναι σοβαρή και η έκβασή της ανοιχτή» δηλώνει η καγκελάριος σε έναν δραματικό τόνο που λίγη σχέση έχει με τις συνήθως ψύχραιμες και μετριοπαθείς δηλώσεις της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τονίζει. Για τη δε οικονομία η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο, προειδοποιεί.

“The situation is serious. Please take it seriously.”



Chancellor Angela Merkel says in a rare TV address that beating the #coronavirus is Germany's greatest task since the end of World War Two. pic.twitter.com/8wR5UruAlg