Το χάρο με τα μάτια τους είδαν οι επιβάτες πτήσης της Jet Airways που εκτελούσε εσωτερικό δρομολόγιο στην Ινδία. Περίπου τριάντα από αυτούς, είδαν αίμα να τρέχει από τις μύτες και τα αφτιά τους. Κι αυτό, γιατί το πλήρωμα ξέχασε να ενεργοποιήσει το σύστημα συμπίεσης της καμπίνας, αναγκάζοντας την πτήση να επιστρέψει στο αεροδρόμιο από όπου απογειώθηκε.

Το αεροπλάνο της εταιρείας Jet Airways, που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μουμπάι – Ζαϊπούρ και μετέφερε 166 ανθρώπους, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο από το οποίο αναχώρησε τρία τέταρτα της ώρας μετά την απογείωσή του το πρωί, μετά την εμφάνιση των ανησυχητικών συμπτωμάτων στους επιβάτες.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει τη νεκρική σιωπή που επικρατεί στην καμπίνα όπου οι επιβάτες φορούν τις μάσκες οξυγόνου που έπεσαν μπροστά τους.

Δείτε το

.@jetairways passengers bleed mid-air after crew forgets to maintain cabin pressure; flight turns back. All passengers are safe. #jetairways pic.twitter.com/IfIHvxlc7I — APN NEWS (@apnnewsindia) September 20, 2018

Due to negligence of cabin crew of #jetairways. my 4 year son suffered bleeding from nose. pic.twitter.com/WXbRw8NhG7 — GOPAL KEDIA (@gopal_kedia) September 20, 2018

«Κατάσταση πανικού εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στο @jetways 9W 0697 που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μουμπάι- Ζαϊπούρ. Η πτήση επέστρεψε στη Μουμπάι έπειτα από 45 λεπτά. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς, μεταξύ των οποίων και εγώ», έγραψε στο Twitter ο Νταρσάκ Χάτι, ένας επιβάτης.

Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps — Darshak Hathi (@DarshakHathi) September 20, 2018

Γιατροί εξέτασαν τους επιβάτες που εμφάνισαν τα συμπτώματα μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε.

Just had an emergency landing I the crew acts unprofessional the ground staff clueless n no sr rep at site to guide.#jetairways #9w697 pic.twitter.com/m7prsmIGIj — Amit relan (@RelanAmit) September 20, 2018

Η πολιτική αεροπορία στην Ινδία έχει γνωρίσει αρκετά περίεργα περιστατικά. Τον Ιανουάριο η ίδια εταιρεία, η Jet Airways, έθεσε σε διαθεσιμότητα δύο πιλότους της επειδή εν ώρα πτήσης εγκατέλειψαν και οι δύο για λίγο το πιλοτήριο στη διάρκεια ενός καυγά που είχαν.