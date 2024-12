Μέσα στο «ανθρώπινο σφαγείο» του Άσαντ στη Συρία: Οι μαρτυρίες κρατουμένων και η σιδερένια πρέσα βασανιστηρίων

Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες της φρίκης που έρχονται από τη Συρία και συγκεκριμένα από τις φυλακές Σεντνάγια, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανθρώπινο σφαγείο του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Δύο ημέρες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και οι δυνάμεις που ελέγχουν πλέον την πρωτεύουσα της Συρίας, τη Δαμασκό, μπήκαν στις διαβόητες φυλακές Σεντνάγια, για να απελευθερώσουν κρατούμενους που φέρεται να είχαν μαρτυρήσει στα χέρια βασανιστών.

Καθώς οι Σύροι πανηγύριζαν για «τέλος» της βάναυσης δικτατορίας του Μπασάρ αλ Άσαντ, κάποιοι έψαχναν τα αγαπημένα τους πρόσωπα που είχαν συλληφθεί και οδηγεί στις φυλακές – κολαστήριο.

Οι διαβόητες εγκαταστάσεις κράτησης του καθεστώτος Άσαντ ήταν μαύρα μπουντρούμια όπου, ήδη από τη δεκαετία του 1970, εξαφανιζόταν όποιος θεωρείτο αντίπαλος, σύμφωνα με το CNN. Η Saydnaya ήταν μία από τις πιο διαβόητες τοποθεσίες, γνωστή ως «το σφαγείο» – όπου 13.000 άνθρωποι απαγχονίστηκαν μεταξύ 2011 και 2015, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Αφού οι αντάρτες μαχητές ανέτρεψαν τον Άσαντ την Κυριακή και έστειλαν τον δικτάτορα να τραπεί σε φυγή στη Ρωσία, εικόνες με κρατούμενους της Saydnaya που απελευθερώθηκαν έκαναν το γύρο του κόσμου – ωθώντας πολλούς Σύρους να κατακλύσουν τα social media αναζητώντας κάποια πληροφορία για τον εντοπισμό των αγαπημένων τους.

Μέχρι τη Δευτέρα, πολλοί είχαν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και μπήκαν στη φυλακή, υποκινούμενοι από φήμες ότι χιλιάδες ήταν ακόμα φυλακισμένοι σε βαθύτερα επίπεδα της εγκατάστασης, μία υπόγεια περιοχή γνωστή ως «κόκκινο τμήμα».

«Το κόκκινο τμήμα της φυλακής, προσπαθούν εδώ και μέρες να το φτάσουν», είπε στο CNN, η Maysoon Labut, η οποία βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να αναζητήσει τα τρία αδέρφια και τον γαμπρό της. «Δεν υπάρχει οξυγόνο και έτσι στο τέλος μπορεί να πεθάνουν όλοι. Για χάρη του Αλλάχ, βοήθησέ τους» απεύθυνε δραματική έκκληση.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχει καν το «κόκκινο τμήμα» εντείνοντας τους φόβους ότι αυτοί που θεωρούνται αγνοούμενοι μπορεί να μη βρεθούν ποτέ.

Η εθελοντική οργάνωση «Λευκά Κράνη» ανέπτυξε ειδικές ομάδες στη φυλακή που τρύπησαν και σφυρηλάτησαν το σκυρόδεμα τη Δευτέρα. Σε δήλωσή τους αργότερα ανέφεραν ότι δεν βρήκαν «κανένα αποδεικτικό στοιχείο για μη ανακαλυφθέντα μυστικά κελιά ή υπόγεια» ή οποιεσδήποτε «ανοιχτές ή κρυφές περιοχές εντός της εγκατάστασης». Είπαν ότι η έρευνα για πιθανούς κρατούμενους στη φυλακή έληξε και προέτρεψαν τους ανθρώπους στα social media να αποφύγουν τη διάδοση παραπληροφόρησης.

Το φονικό εργαλείο των βασανιστηρίων

Μια «σιδερένια πρέσα» που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη σύνθλιψη και την εκτέλεση κρατουμένων στη διαβόητη φυλακή Saydnaya του Σύρου προέδρου αποκαλύφθηκε σε νέα βίντεο που κοινοποίησαν αντάρτες κατά την απελευθέρωση κρατουμένων.

Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει ότι δεκάδες άνθρωποι εκτελούνταν κρυφά κάθε εβδομάδα στη Saydnaya, εκτιμώντας ότι μέχρι και 13.000 Σύροι σκοτώθηκαν μεταξύ 2011 και 2016, αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Τα πλάνα από αυτό που φαίνεται να είναι κάποιο είδος μεγάλης πρέσας μέσα στη φυλακή δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί, αλλά οι ιστορίες για βασανιστήρια, στέρηση, πείνα και εκτελέσεις στη Saydnaya έχουν καταγραφεί ευρέως.

Η συριακή ΜΚΟ έχει καταγράψει και επιβεβαιώσει συνολικά 72 διαφορετικούς τύπους βασανιστηρίων. Ανάμεσά τους ηλεκτροσόκ τα γεννητικά όργανα, το κρέμασμα με βάρη, τα εγκαύματα με λάδι, οι ξυλοδαρμοί με μεταλλικές ράβδους, η σύνθλιψη κεφαλιών ανάμεσα σε τοίχους και πόρτες, η εισαγωγή καρφιτσών ή πινέζων, η ψυχρολουσία με παγωμένο νερό κ.ά, όπως μετέδωσε η Daily Mail.

Αντάρτες βρήκαν πτώματα με σημάδια από φρικτά βασανιστήρια

Περίπου 40 πτώματα με σημάδια από βασανιστήρια βρήκαν αντικαθεστωτικοί Σύροι στο νεκροτομείο νοσοκομείου στην πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό, όπως ενημέρωσαν χθες, Δευτέρα (09.12.24) το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Άνοιξα την πόρτα του νεκροτομείου με τα ίδια μου τα χέρια και είδα φρικιαστικό θέαμα: περίπου 40 πτώματα ήταν στοιβαγμένα εκεί με σημάδια από φρικιαστικά βασανιστήρια», είπε ο Μοχάμεντ αλ Χατζ, αντικαθεστωτικός από τον νότο, μιλώντας τηλεφωνικά από τη Δαμασκό.

Στην κατοχή του AFP περιήλθαν δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο που ο Μοχάμεντ αλ Χατζ είπε πως τραβήχτηκαν από τον ίδιο και δείχνουν πτώματα με προφανή σημάδια βασανιστηρίων: βγαλμένα μάτια, βγαλμένα δόντια, κηλίδες αίματος, εκχυμώσεις.

Το οπτικό υλικό από το νοσοκομείο στη Χαράστα εικονίζει επίσης κομμάτι υφάσματος με οστά, καθώς και ανθρώπινο θώρακα σε αποσύνθεση.

Πτώματα είχαν τοποθετηθεί σε λευκές πλαστικές σακούλες ή τυλιχτεί σε κομμάτια υφάσματος, κάποια με σημάδια αίματος, με αριθμούς και ενίοτε ονόματα.

Πολλά από τα θύματα έμοιαζαν να σκοτώθηκαν πρόσφατα.

The images coming from Saydnaya Prison – Syria’s Guantanamo – are blood-curdling.

After 10 years, we witness the eyes of a prisoner who sees the light.

Note: #Saydnaya Prison, which was also reported by Amnesty International, executed 13,000 prisoners, mostly civilian… https://t.co/q8dlp4L2TF pic.twitter.com/TsyAMsO6Fw — Ülküm Gözde Gündoğdu (@Ulkumgozde) December 8, 2024

Αντικαθεστωτικοί με αιχμή του δόρατος τη ριζοσπαστική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα) πήραν την εξουσία στη Συρία προχθές Κυριακή, ανατρέποντας τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, η οικογένεια του οποίου κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για πάνω από πέντε δεκαετίες.

Στην καρδιά του συστήματος εξουσίας που κληρονόμησε ο Μπασάρ αλ Άσαντ από τον πατέρα του Χάφεζ αλ Άσαντ ήταν δίκτυο φυλακών και κέντρων κράτησης που χρησιμοποιούνταν για την εξάλειψη κάθε διαφωνίας ή τη φυλάκιση ανθρώπων που παραβίαζαν τη γραμμή του κυβερνώντος κόμματος Μπάαθ.

Χιλιάδες άνθρωποι που ελπίζουν να βρουν δικούς τους που εξαφανίστηκαν στα κελιά του καθεστώτος είχαν συγκεντρωθεί χθες βράδυ μπροστά στη διαβόητη φυλακή Σαϊντνάγια, κοντά στη Δαμασκό.

Ο Μοχάμεντ αλ Χατζ διευκρίνισε πως αντικαθεστωτικοί ενημερώθηκαν από εργαζόμενο του νοσοκομείου για τα πτώματα.

«Ενημερώσαμε τη στρατιωτική διοίκηση για όσα βρήκαμε και συντονίσαμε τις ενέργειές με τη συριακή Ερυθρά Ημισέληνο, που μετέφερε τα πτώματα σε νοσοκομείο της Δαμασκού ώστε να μπορέσουν να πάνε οικογένειες για να αναγνωρίσουν» τα θύματα, πρόσθεσε.

Ο Ντιάμπ Σερίγια, συνιδρυτής της ένωσης φυλακισθέντων και εξαφανισθέντων της φυλακής Σαϊντνάγια, είπε πως τα πτώματα πιθανότητα ανήκουν σε κρατούμενους στο συγκεκριμένο κέντρο κράτησης.

Θα δώσουν στη δημοσιότητα κατάλογο βασανιστών

Οι αντικαθεστωτικοί που πλέον έχουν καταλάβει την εξουσία στη Συρία θα δώσουν στη δημοσιότητα λίστα «των ανώτατων αξιωματούχων που ενέχονται σε βασανιστήρια σε βάρος του λαού», ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής τους Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζουλάνι.

«Θα δώσουμε στη δημοσιότητα πρώτο κατάλογο που θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματούχων που ενέχονται σε βασανιστήρια κατά του συριακού λαού», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής των ανταρτών που εδώ και μερικές ημέρες χρησιμοποιεί επίσης το πραγματικό του όνομα, Άχμεντ αλ Σάρεχ.

«Θα προσφέρουμε αμοιβές σε οποιονδήποτε δώσει πληροφορίες για τους ανώτερους αξιωματικούς του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας που ενέχονται σε εγκλήματα πολέμου», υποσχέθηκε.

«Θα ασκήσουμε διώξεις στους εγκληματίες πολέμου και θα ζητήσουμε να εκδοθούν από τις χώρες όπου διέφυγαν ώστε να λάβουν τη δίκαιη τιμωρία τους», συνέχισε, ενώ λιβανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως πολλά πρώην στελέχη του κρατικού μηχανισμού του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ κατέφυγαν στη Βηρυτό, όπου έχουν προστασία της Χεζμπολάχ, βασικού συμμάχου του ανατραπέντος συριακού καθεστώτος.

«Δεσμευόμαστε να δείξουμε ανοχή έναντι αυτών τα χέρια των οποίων δεν βουτήχτηκαν στο αίμα του συριακού λαού και δώσαμε αμνηστία σε όλους όσοι είχαν στρατευτεί υποχρεωτικά», ανέφερε ακόμη ο ηγέτης της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ, ο πρώην συριακός βραχίονας της Αλ Κάιντα).

If we are talking about Hell in this world, I don’t believe that until now it has been worse than Sajdania prison..



They are crazy from the horrors in that hell #Saydnaya pic.twitter.com/J4C445yAtQ — (@muriii7g) December 9, 2024

Κρατούμενος περιγράφει με λυγμούς τα βασανιστήρια που υπέστη

Ο Χάμι Σάλεχ, ένας Σύρος κρατούμενος που συνελήφθη και βασανίστηκε υπό το καθεστώς Άσαντ το 2015, μίλησε στο Al Jazeera για τα όσα υπέστη σε μια από τις φυλακές της Συρίας.

Ο Σάλεχ επισκέφθηκε τη φυλακή όπου κρατήθηκε μετά την κατάληψη της Χομς από τις δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης και τη φυγή του Άσαντ από τη χώρα.

«Θεέ μου, είμαι απογοητευμένος. Με ταπείνωσαν», λέει ο Σάλεχ με δάκρυα στα μάτια.

Το κελί του Σάλεχ βρισκόταν στο τμήμα πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας. Φυλακίστηκε χωρίς καμία κατηγορία και στη συνέχεια βασανίστηκε για εβδομάδες. Ο Σάλεχ μπόρεσε να επιστρέψει για να δει τη φυλακή που κρατούταν αφού οι δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης ανέτρεψαν τον Άσαντ και απελευθέρωσαν κρατούμενους σε όλη τη χώρα.

«Έλα, αυτός δεν ακούει, αυτός είναι κουφός», περιγράφει αναφερόμενος στο πως του συμπεριφέρθηκε ένας από τους φύλακες. «Βάζω το ακουστικό, αλλά ήρθε και μου έβγαλε το χέρι και μετά με χτύπησε. Μου λέει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, άσε το αίμα να τρέξει. Με αδίκησαν, ορκίζομαι ότι με αδίκησαν. Ορκίζομαι ότι αν έκανα κάτι, δεν θα στεναχωριόμουν. Αλλά ορκίζομαι ότι δεν έκανα τίποτα».

«Ήρθα σήμερα από την ευτυχία μου. Ήθελα να δω ότι είμαι ελεύθερος», απαντάει στην ερώτηση του δημοσιογράφου γιατί επέστρεψε στο σημείο οπου φυλακίστηκε.

Hami Saleh, a Syrian prisoner who was released in 2015, tells Al Jazeera about the torture he endured in one of Assad’s prisons. pic.twitter.com/JAXkK0ieLf — AJ+ (@ajplus) December 9, 2024

Οι μαχητές της Hayat Tahrir al-Sham (HTS) πήραν τον έλεγχο της διαβόητης φυλακής Σεντνάγια της Συρίας κοντά στη Δαμασκό την Κυριακή , αφού εισήλθαν στην πρωτεύουσα και ανάγκασαν τον προεδρο Άσαντ να διαφύγει στη Ρωσία.