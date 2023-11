Νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί από το Ισραήλ στη Γάζα τα ξημερώματα της Κυριακής (19.11.2023) σκότωσαν 15 Παλαιστίνιους στο κεντρικό και το νότιο τμήμα της πόλης, μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA σήμερα το πρωί.

Πιο αναλυτικά, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση του Ισραήλ σε σπίτι στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ μια γυναίκα και το παιδί της σκοτώθηκαν στην πόλη Χαν Γιούνες στο νότιο τμήμα της Γάζας, σύμφωνα με το WAFA.

Άλλοι 2 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε νυχτερινές επιχειρήσεις των IDF στη Δυτική Όχθη, μετέδωσε το Reuters επικαλούμενο το WAFA.

«Ο διοικητής του νοσοκομείου της Τζενίν, ο Γουισάμ Μπακρ, δήλωσε στο WAFA ότι ο Ισάμ αλ Φαγέντ (46 ετών), άτομο με αναπηρία, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό κατοχής στην είσοδο του καταυλισμού» της Τζενίν, αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας 20χρονος Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε στο κεφάλι σε άλλη επιχείρηση του ισραηλινού στρατού σε προσφυγικό καταυλισμό στα νότια της Βηθλεέμ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι λόγω των συνεχιζόμενων αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας χάθηκε κάθε επικοινωνία με ορισμένα μέλη της που «φρουρούσαν ισραηλινούς αιχμαλώτους».

Ο Αμπού Ομπάιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, αναφέρει σε δελτίο Τύπου ότι η τύχη των αιχμαλώτων παραμένει άγνωστη, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα, με στόχο να εξαρθρώσουν τη Χαμάς και να απελευθερώσουν τους περίπου 240 ομήρους που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Για 44η ημέρα το Ισραήλ σφυροκοπεί τη Λωρίδα της Γάζας, εν είδει αντιποίνων για την επίθεση της Χαμάς, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους.

Μέχρι σήμερα, 12.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Χαμάς.

Κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ηγήθηκε αποστολής εμπειρογνωμόνων που επισκέφθηκε χθες Σάββατο το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας για να διενεργήσει αυτοψία.

Περιγράφοντας ως «απελπιστική» την κατάσταση σε μια «ζώνη θανάτου», χαρακτήρισε αναπόφευκτη την αναστολή της λειτουργίας του νοσοκομείου και την εκκένωσή του.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ – του οποίου οι εμπειρογνώμονες πέρασαν περίπου μια ώρα στο Αλ Σίφα –, στο νοσοκομείο παραμένουν 25 γιατροί και νοσηλευτές και 291 ασθενείς. Μεταξύ αυτών είναι 32 βρέφη σε κρίσιμη κατάσταση, 22 αιμοκαθαιρόμενοι και δύο ασθενείς σε ΜΕΘ.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι συνεργάτες του επεξεργάζονται επειγόντως σχέδια για την άμεση εκκένωση των υπολοίπων ασθενών, του προσωπικού και των οικογενειών τους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι απεσταλμένοι είδαν ένα νοσοκομείο που δεν ήταν πλέον σε θέση να λειτουργήσει: «χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ηλεκτρισμό, χωρίς καύσιμα, με ιατρικές προμήθειες που εξαντλήθηκαν», έγραψε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Στην ανακοίνωση του ΠΟΥ υπογραμμίζεται πως η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο Αλ Σίφα έχουν υποστεί βαριά κατάγματα και ακρωτηριασμούς, εγκαύματα, τραύματα στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, ενώ 29 ασθενείς αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και αδυνατούν να μετακινηθούν χωρίς βοήθεια.

Πολλοί τραυματίες απειλούνται επίσης από σοβαρές λοιμώξεις, λόγω της έλλειψης αντιβιοτικών και των κακών συνθηκών υγιεινής.

Στην είσοδο του νοσοκομείου Αλ Σίφα οι εμπειρογνώμονες αντίκρισαν έναν ομαδικό τάφο, όπου ενημερώθηκαν πως έχουν ενταφιαστεί περίπου 80 νεκροί.

Επίθεση σε αυτοκινητοπομπή της ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières) που απομάκρυνε παλαιστινίους υπαλλήλους της και τα μέλη των οικογενειών τους από το νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, κατήγγειλαν σήμερα οι MSF.

On 18 November 2023, an MSF staff’s relative died and another one was injured in an attack on an MSF convoy trying to evacuate 137 people – MSF Palestinian staff members and their families. MSF condemns in the strongest terms this deliberate attack. https://t.co/fm3KOLblkM