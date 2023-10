Προ των πυλών της χερσαίας επίθεσης κατά της Χαμάς βρίσκεται το Ισραήλ, καθώς ο εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε ότι «απόψε επεκτείνουμε τις χερσαίες επιχειρήσεις μας στη Γάζα», σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ. «Θα κάνουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του Ισραήλ», είπε.

Ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ, Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι, έκανε δηλώσεις σχετικά με τις εξελίξεις στον πόλεμο με τη Χαμάς, οι οποίες μεταδόθηκαν από την τηλεόραση. Μάλιστα, εξήγησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σε περισσότερους βομβαρδισμούς σήμερα για να «προετοιμάσουν το έδαφος» στη Γάζα.

Παράλληλα, ο Ντάνιελ Χάγκαρι κάλεσε για ακόμα μια φορά τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να εκκενώσουν προς τα νότια απόψε λόγω της επικείμενης χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ είχε δηλώσει πως «όποιος μείνει πίσω, θα θεωρηθεί υποστηρικτής των τρομοκρατών» και στόχος του στρατού.

The Spokesman for the Israeli Defense Force has announced that they have Increased Air Attacks on the Gaza Strip over the last few hours in preparation for an Expansion of the Ground Operation tonight. October 27, 2023

Ο εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «είναι προετοιμασμένες σε όλα τα μέτωπα για να διαφυλάξουν την ασφάλεια του Ισραήλ». Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θεωρεί «εθνικό καθήκον» την επιστροφή των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Νωρίτερα, η Χαμάς δήλωσε ότι οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στο ίντερνετ και των τηλεπικοινωνιών στη Λωρίδα της Χαμάς.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF — NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023

Αξιωματούχοι του ισραηλινού στρατού δήλωσαν «Tonight is the Night», δηλαδή ότι «απόψε είναι η νύχτα» που ο στρατός του Ισραήλ θα μπει στη Λωρίδα της Γάζας και θα εξαπολύσει την επίθεσή του κατά της Χαμάς και από εδάφους.

Senior Israeli Officials are stating that “Tonight is the Night” and that the Full-Scale Invasion of the Gaza Strip will begin in the coming hours. — OSINTdefender (@sentdefender) October 27, 2023

Ομοβροντία ρουκετών εναντίον του Ισραήλ από τις Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ

Το στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς ανακοίνωσε απόψε ότι εκτόξευσε «ομοβροντία ρουκετών» προς το ισραηλινό έδαφος, σε απάντηση για τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Ομοβροντία ρουκετών προς τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ. το Ισραήλ) σε απάντηση για τις σφαγές (Παλαιστίνιων) αμάχων» αναφέρεται στην ανάρτηση των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ στην πλατφόρμα Telegram.

Another videos of the mass shelling of Tel Aviv by Hamas terrorists pic.twitter.com/fiiooMcpFL — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2023

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ένοπλες οργανώσεις στον Λίβανο και την Παλαιστίνη είναι «με το δάχτυλο στη σκανδάλη»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι οι ένοπλες οργανώσεις του Λιβάνου και της Παλαιστίνης έχουν «το δάχτυλο στη σκανδάλη», φοβούμενες μια κλιμάκωση στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Απ’ όσα κατάλαβα και άκουσα από τα σχέδιά τους, έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη. Ξέρετε, είναι πολύ πιο ισχυρό και βαθύ από αυτά που έχετε δει», είπε ο ΥΠΕΞ του Ιράν Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν, μιλώντας για τις πρόσφατες συναντήσεις του με «στελέχη της αντίστασης στον Λίβανο και παλαιστινιακών ομάδων».

«Για αυτό πιστεύω ότι αν αυτή η κατάσταση παραταθεί και γυναίκες, παιδιά και άμαχοι συνεχίσουν να σκοτώνονται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όλα είναι πιθανά», πρόσθεσε μιλώντας στο αμερικανικό ραδιόφωνο NPR.

Ο Ιρανός υπουργός έκανε αυτές τις δηλώσεις από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στη Γάζα.

Οι ομάδες αυτές, συνέχισε ο Αμίρ-Αμπντολαχιάν, «κάνουν τις δικούς τους υπολογισμούς για τη δική τους ασφάλεια και, όπως έχω πει, αποφασίζουν μόνες τους», τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «δεν επιθυμεί διεύρυνση της σύγκρουσης».