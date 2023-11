Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα! Αεροπορικά χτυπήματα στη Χαν Γιούνες και στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα κατέστρεψαν σπίτια πολιτών αλλά και ένα κτίριο που ανήκει στη Φάταχ.

Το Ισραήλ βομβάρδισε 3 κτίρια με κατοικίες στην πόλη Χαν Γιούνες, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας τα ξημερώματα του Σαββάτου (18.11.2023) και σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Νάσερ της πόλης.

Από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στη συνοικία Χάμαντ της Χαν Γιούνες τραυματίστηκαν σοβαρά άλλοι 23 άνθρωποι, διευκρίνισε ο διευθυντής του νοσοκομείου Νάσερ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Νωρίτερα το Reuters είχε μεταδώσει – επικαλούμενο το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA – ότι 26 Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά, σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα από τον ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαν Γιούνες στη Λωρίδα της Γάζας.

Τουλάχιστον 5 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τη συγκεκριμένη αναφορά.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹𝗶 𝗗𝗿𝗼𝗻𝗲 𝗦𝘁𝗿𝗶𝗸𝗲 𝗙𝗮𝘁𝗮𝗵 𝗛𝗲𝗮𝗱𝗾𝘂𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗶𝗻 𝗕𝗮𝗹𝗮𝘁𝗮, 𝗪𝗲𝘀𝘁 𝗕𝗮𝗻𝗸:



Israeli drone airstrike targets Fatah Headquarters in middle of the Balata refugee camp in Nablus, West Bank.

The building was severely damaged… pic.twitter.com/n9FRznSSwl