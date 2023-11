Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι η Χαμάς παρέδωσε στο Ισραήλ τη λίστα με τα ονόματα των ομήρων που θα απελευθερωθούν και ότι η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει από τις 07:00 το πρωί της Παρασκευής (24.11.2023) αλλά και ότι θα απελευθερωθούν 13 Ισραηλινοί.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε τον τρόπο που θα τεθεί από αύριο σε εφαρμογή η συμφωνία του Ισραήλ με τη Χαμάς και σημείωσε ότι θα απελευθερωθούν 13 γυναίκες και παιδιά στις 16:00 της ίδιας ημέρας.

Θα ακολουθήσει η απελευθέρωση μερικών από τους 150 Παλαιστίνιους που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ. Δεν διευκρινίστηκε πόσοι θα είναι αυτοί.

Σύμφωνα με τη Haaretz, το γραφείο του Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι έλαβε μια προκαταρκτική λίστα με τους ομήρους που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διορισμένοι υπάλληλοι ελέγχουν τα στοιχεία της λίστας και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε επαφή με όλες τις οικογένειες.

Statement by the Prime Minister's Office:



Israel confirms that it has received an initial list of names.



The responsible officials are checking the details of the list and are currently in contact with all of the families.