Κόβει την ανάσα ένα βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς δημοσίευσε στο Telegram στο οποίο μαχητές της χτυπούν ένα ισραηλινό τεθωρακισμένο άρμα μάχης τύπου Merkava από «απόσταση αναπνοής» στο ανατολική τμήμα της Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς αξιοποιεί τα περίφημα υπόγεια τούνελ στη Γάζα για να εξαπολύει επιθέσεις σε ανύποπτο χρόνο, ξαφνιάζοντας παράλληλα τις δυνάμεις των IDF.

Το βίντεο διάρκειας 84 δευτερολέπτων δείχνει την οπτική γωνία του μαχητή της Χαμάς, ο οποίος βγαίνει από το τούνελ όταν αντιλαμβάνεται ότι ένα ισραηλινό άρμα μάχης τύπου Merkava περνάει σε απόσταση μερικών βημάτων από την θέση του και αποφασίζει να του επιτεθεί για να το θέσει εκτός λειτουργίας. Αρχικά τρέχει προς το τανκ και τοποθετεί έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό (πιθανώς από RPG) στο πλαϊνό μέρος κάτω από τον πυργίσκο του άρματος μάχης και επιστρέφει γρήγορα πίσω στο τούνελ του.

Μόλις αντιλαμβάνεται την επακόλουθη έκρηξη, ο ίδιος μαχητής παίρνει μια ρουκέτα (RPG) τύπου Al-Yassin των 105 χιλιοστών και χτυπάει το Merkava προκαλώντας έκρηξη που φαίνεται και στο βίντεο. Η Χαμάς υποστήριξε ότι το ισραηλινό τεθωρακισμένο άρμα μάχης καταστράφηκε, ωστόσο αναλυτές εκτιμούν ότι δεν προκύπτει ξεκάθαρο συμπέρασμα από το συγκεκριμένο βίντεο.

1/2 Hamas fighter placing what looks like an RPG warhead on the side of a Merkava 4M Windbreaker, the fact they’re able to use these tunnels to get close enough to do that is extremely detrimental to IDF armour. pic.twitter.com/fxTKquFLEW