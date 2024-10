Μέση Ανατολή: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται να επιβεβαιώσει ότι δεν θα πλήξει τα πυρηνικά του Ιράν

Σε μια λεπτή κλωστή κρέμεται η Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ εμφανίζεται με το χέρι στη σκανδάλη και όλος ο κόσμος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα ποια θα είναι η απάντηση του Τελ Αβίβ στην συντονισμένη επίθεση της Χεζμπολάχ με ρουκέτες της 1ης Οκτωβρίου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει πως τα αντίποινα σε βάρος του Ιράν για την πυραυλική επίθεση της Χεζμπολάχ την 1η Οκτωβρίου θα καθοριστούν βάσει των συμφερόντων της χώρας του.

Με αυτό τον τρόπο θέλησε να απαντήσει στο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post που ανέφερε ότι ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι το Ισραήλ σκοπεύει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, όχι πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται η Washington Post, ο Νετανιάχου συμφώνησε στον σχεδιασμό των ισραηλινών αντιποίνων με τέτοιον τρόπο ώστε να μην έχουν αντίκτυπο στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Ενδεχόμενη επίθεση εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Ιράν θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις τιμές του «μαύρου χρυσού», πλήττοντας την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις λόγω της δυσφορίας των ψηφοφόρων για την αύξηση της τιμής των καυσίμων.

«Ακούμε τις σκέψεις της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά θα λάβουμε τις τελικές αποφάσεις μας βάσει των αναγκών στην εθνική ασφάλεια του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν παρουσίασε σήμερα, ένα άτομο που εμφανίστηκε να είναι ο υψηλόβαθμος διοικητής της Δύναμης Κουντς του Ιράν, Ισμαήλ Καανί, σε μία τελετή για έναν υψηλόβαθμο διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν που σκοτώθηκε στο Λίβανο.

Φήμες σχετικά με την τύχη του Καανί είχαν διαδοθεί τις τελευταίες ημέρες καθώς ο ίδιος δεν εμφανιζόταν δημόσια. Κάποιοι ανέφεραν ότι ο Κάανι σκοτώθηκε σε ισραηλινό χτύπημα στον Λίβανο με στόχο τον κορυφαίο αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Χασέμ Σαφιεντίν, ενώ άλλοι ότι υπέστη καρδιακή προσβολή ή ότι είχε συλληφθεί ως κατάσκοπος.

