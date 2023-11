Την ταυτότητα στρατιωτίνας ομήρου της Χαμάς επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, μετά τη δημοσιοποίηση από τον ένοπλο βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος βίντεο που εικονίζει τη νεαρή αιχμάλωτη.

«Είμαστε ολόκαρδα στο πλευρό της οικογένειας Μαρσιάνο, η κόρη της οποίας, η Νόα, απήχθη βάρβαρα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα περί τα μεσάνυχτα, επιβεβαιώνοντας έτσι –για πρώτη φορά– την ταυτότητας μιας από τους περίπου 240 ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Το βράδυ χθες Δευτέρα, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο η στρατιωτίνα διαβάζει μήνυμα στα εβραϊκά, αναφέροντας το όνομα και τον αριθμό στρατιωτικού μητρώου της και ότι είναι κρατούμενη στη Γάζα τέσσερις ημέρες.

«Αντιπρόσωπος του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) μετέβη στο σπίτι της οικογένειας (Μαρσιάνο) και την ενημέρωσε για τη δημοσιοποίηση του βίντεο», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κατηγορώντας της Χαμάς πως «συνεχίζει να ασκεί ψυχολογική τρομοκρατία και να συμπεριφέρεται με απάνθρωπο τρόπο (δίνοντας στη δημοσιότητα) φωτογραφίες και βίντεο των ομήρων».

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα (…) για να ξαναφέρουμε τους ομήρους στα σπίτια τους», προσέθεσαν στο κείμενο.

The Israel Defense Force has Confirmed that 19 y/o Noa Marciano, an IDF Soldier who was taken Hostage by Hamas during the Surprise Attack against Southern Israel on October 7th has Died and that her Family has been Notified; the “Al-Qassam Brigades” of Hamas released a Video… pic.twitter.com/pJUY84KHIX