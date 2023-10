Ο κύκλος αίματος που έχει ανοίξει στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ δεν λέει να κλείσει, τα θύματα αυξάνονται συνέχεια και οι εικόνες που έρχονται προκαλούν όχι μόνο τρόμο, αλλά και τεράστια και πρωτόγνωρη φρίκη.

Παράδειγμα οι αποτρόπαιες και φρικιαστικές εικόνες που αντίκρισαν στρατιώτες του Ισραήλ όταν μπήκαν στο Κιμπούτς Κφαρ Άζα, στο οποίο επιτέθηκαν τρομοκράτες της Χαμάς το περασμένο Σάββατο (7.10.2023).

Στην περιοχή του Ισραηλινού κιμπούτς στη Μέση Ανατολή έγινε ένα αληθινό λουτρό αίματος. Οι τρομοκράτες της Χαμάς σφαγίασαν με αποτρόπαιο τρόπο όσους βρήκαν μέσα στο κιμπούτς του Ισραήλ.

Η περιοχή του κιμπούτς Κφαρ Άζα μετατράπηκε σε εκατόμβη νεκρών. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες αντίκρισαν εικόνες που δεν χωράει το μυαλό.

Σοροί αθώων ανθρώπων ήταν διάσπαρτοι σε όλο το τοπίο της φρίκης. Πτώματα σφαγιασμένα, καμένα, γεμάτα σφαίρες. Kαμένα και ισοπεδωμένα σπίτια, διαλυμένα έπιπλα, πυρπολημένα αυτοκίνητα.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι για να περισυλλέξουν τους νεκρούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Dead bodies and destruction in Kfar Aza, one of the communities in southern Israel worst affected by the Hamas attack pic.twitter.com/d39Tz9pBW2

🇮🇱 “Traces of fighting in bedrooms, living rooms – everywhere.”

This is what one of the houses in the Israeli kibbutz (settlement) of Kfar Aza near the Gaza Strip looks like. There has been intense fighting here between Hamas militants and the Israeli army. pic.twitter.com/1LaT2rnc0o