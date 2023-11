Οι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις ενισχύουν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, καθώς όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM) ένα υποβρύχιο κλάσης Ohio έφτασε πριν λίγες ώρες και είναι ανεπτυγμένο στην περιοχή ευθύνης της, δίχως ωστόσο να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα στοιχεία του υποβρυχίου, όπως είθισται εξάλλου σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ωστόσο, αυτό που καθίσταται σαφές από την επιχειρησιακή ανάπτυξη ενός υποβρυχίου κλάσης Ohio στη Μέση Ανατολή τη δεδομένη χρονική συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για το σαφές «μήνυμα αποτροπής» των ΗΠΑ προς το Ιράν αλλά και τους συμμάχους του στην περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp