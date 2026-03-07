Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο – Εγκρίθηκε η πώληση χιλιάδων βομβών στο Ισραήλ

Ενισχύονται οι Αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με τις ΗΠΑ να στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο, ενώ εγκρίθηκε και η πώληση βομβών στο Ισραήλ.

Την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται ενισχύεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή στέλνοντας και τρίτο αεροπλανοφόρο. Συγκεκριμένα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσει στον Κόλπο USS George H.W. Bush, την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε σκληρές δηλώσεις από το Οβάλ Γραφείο, υποστηρίζοντας πως ο στρατός, το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, 32 ιρανικά πλοία έχουν καταλήξει στον πυθμένα της θάλασσας. Την ίδια στιγμή, ιρανικά πλοία όπως τα Lavan και Bushehr κατευθύνθηκαν προς λιμάνια της India και της Sri Lanka αναζητώντας ασφάλεια, μετά τη βύθιση της φρεγάτας Dena στις 4 Μαρτίου.

The U.S. Navy is preparing to deploy a third carrier strike group to the Middle East near Iran in the coming weeks, according to a report by Fox News, with the USS George H. W. Bush (CVN-77) and her Carrier Strike Group having now completing their Composite Training Unit Exercise… pic.twitter.com/25DCfSE62G — OSINTdefender (@sentdefender) March 7, 2026

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Bagher Ghalibaf προειδοποίησε για «μακελειό» σε περίπτωση που κουρδικές ένοπλες ομάδες προχωρήσουν σε εισβολή, ενώ Φρουροί της Επαναστασης συνεχίζουν τις προκλητικές κινήσεις τους στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για τις αναφορές περί πιθανής ρωσικής υποστήριξης προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, η Lockheed Martin έχει ήδη αυξήσει σημαντικά την παραγωγή βασικών πυρομαχικών, φτάνοντας έως και τετραπλασιασμό της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Παράλληλα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή την πιθανή πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.