Το αιματοκύλισμα συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, καθώς το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα (18.11.2023) ότι περισσότεροι από 80 άνθρωποι (οι 32 ήταν μέλη ίδιας οικογένειας) έχασαν τη ζωή τους στο διπλό χτύπημα του στρατού του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη Γάζα.

Ο πρώτος βομβαρδισμός του στρατού του Ισραήλ χτύπησε το κτίριο του σχολείου αλ-Φαχούρα, όπου βρισκόταν μεγάλος αριθμός ασθενών, γιατροί και άνθρωποι που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους σε άλλες περιοχές της Γάζας και βρέθηκαν εκεί εγκλωβισμένοι λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Το δεύτερο πλήγμα του Ισραήλ, που προκάλεσε σήμερα νέα εκατόμβη νεκρών στη Μέση Ανατολή, χτύπησε κατοικία του καταυλισμού της Τζαμπαλίγια και προκάλεσε τον θάνατο 32 μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους 19 παιδιά, ανακοίνωσε το υπουργείο της Χαμάς δίνοντας στην δημοσιότητα λίστα με τα ονόματα της οικογένειας Αμπού Χαμπάλ.

Ούτε ο ισραηλινός στρατός, ούτε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες Unrwa δεν σχολίασαν τους ισχυρισμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς για τον σημερινό βομβαρδισμό στην φλεγόμενη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι εικόνες από τον σημερινό βομβαρδισμό της Τζαμπαλίγια είναι συγκλονιστικές και φρικιαστικές, καθώς αποτυπώνουν πτώματα ανθρώπων και μικρών παιδιών.

Let us honor their memory and advocate for peace, justice, and the protection of innocent lives. #NeverForget #PeaceForAll https://t.co/D8fnoKzgEy

Την χθεσινή νύχτα, ισραηλινός βομβαρδισμός έγινε στην Χαν Γιούνες σκοτώνοντας 26 ανθρώπους, σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Νάσερ της πόλης που βρίσκεται στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 12.300 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά της Λωρίδας της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 5.000 παιδιά και 3.300 γυναίκες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της ισλαμικής οργάνωσης που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ στους 30.000 ανέρχονται οι τραυματίες.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς διαβεβαιώνει από την πλευρά του ότι δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους του βόρειου τομέα της Λωρίδας της Γάζας και ότι είναι αδύνατον να καταγραφούν, διότι ο ισραηλινός στρατός βάλλει κατά των ασθενοφόρων και του νοσηλευτικού προσωπικού που προσπαθεί να πλησιάσει.

Palestinians are trying to evacuate the bodies of martyrs and rescue trapped people from the rubble of a residential building that was completely destroyed by Israeli warplanes in Jabalia refugee camp, north of Gaza. pic.twitter.com/Rtn1ZnHzMK