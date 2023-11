Σφοδρές μάχες ανάμεσα στους ισραηλινούς στρατιώτες και τους τρομοκράτες της Χαμάς στο νοσοκομείο Αλ Κοντς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι ένας νεκρός και 28 τραυματίες από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, στην Πόλη της Γάζας, ενώ σφοδρές μάχες είναι σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς, όπως ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι παιδιά και δύο από αυτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού δέχτηκαν πυρά ελεύθερων σκοπευτών, σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση.

«Διεξάγονται σφοδρές μάχες και οι ελεύθεροι σκοπευτές των ειδικών δυνάμεων (ισραηλινής) κατοχής πυροβολούν στο νοσοκομείο Αλ Κοντς, με αποτέλεσμα να υπάρχουν θύματα μεταξύ των εκτοπισμένων» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ισραηλινός στρατός, με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, είπε ότι «δεν μπορεί να συζητήσει τις πιθανές τοποθεσίες των επιχειρήσεών του» για να μην θέσει σε κίνδυνο τους στρατιώτες του.

