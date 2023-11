Ο επικεφαλής του ΠΟΥ έκανε σήμερα (21.11.2023) γνωστό ότι μία από τις εργαζόμενές του Οργανισμού σκοτώθηκε στο επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τη Γάζα, ενώ ξεκληρίστηκε η οικογένειά της.

Η άτυχη εργαζόμενη του ΠΟΥ έχασε τη ζωή της στη Γάζα, όπου μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαζί με το 6 μηνών μωρό της, τον σύζυγό της και τα δύο αδέλφια της.

«Οι συνάδελφοί μου και εγώ είμαστε συντετριμμένοι: Χάσαμε μία από τους δικούς μας σήμερα στη Γάζα», ανέφερε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, στη σελίδα του στο X (πρώην Twitter), όπου ανάρτησε και μια φωτογραφία του θύματος, η οποία ονομαζόταν Ντίμα Αλχάτζ.

«Λέγεται πως πολλά άλλα μέλη της οικογένειας που είχαν βρει καταφύγιο στο ίδιο σπίτι επίσης σκοτώθηκαν», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δεν έδωσε πάντως, επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η οικογένεια πέθανε και ποιος ευθύνεται για τη νέα τραγωδία στη Μέση Ανατολή.

My colleagues and I are devastated: we have lost one of our own in #Gaza today.



Our young @WHOoPt colleague Dima Alhaj was tragically killed alongside her 6 month old baby, her husband and 2 brothers. Reportedly multiple other family members sheltering in the same house were… pic.twitter.com/vURpNFRXe6