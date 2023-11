Ο τρομοκράτης της Χαμάς που βεβήλωσε τη σορό της Σάνι Λουκ στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου έπεσε νεκρός από πυρά στρατιωτών του Ισραήλ, υποστηρίζει η οικογένεια της 22χρονης και μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η Σάνι Λουκ έπεσε στα χέρια των τρομοκρατών και στα σοκαριστικά βίντεο που έκαναν τον γύρο του ίντερνετ, φαίνεται ένας από αυτούς να φτύνει και να σέρνει το γυμνό σώμα της.

Τώρα, οι γονείς της φέρονται να δήλωσαν ότι ο τρομοκράτης της Χαμάς έχει εξοντωθεί από τον στρατό του Ισραήλ.

Πιο αναλυτικά, η μητέρα της Σάνι Λουκ αποκάλυψε στον τηλεοπτικό παρουσιαστή Ράμπι Σμάλεϊ ότι οι IDF εντόπισαν και σκότωσαν «το κτήνος της Χαμάς» που ήταν υπεύθυνο για τη «βεβήλωση» του σώματος της κόρης της.

BREAKING:



The Israeli Army has killed one of the Hamas terrorists who was parading around 22-year-old Shani Louk’s dead body in Gaza. pic.twitter.com/2FssaOQdD4