Στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνουν μέλη της επίλεκτης μονάδας έρευνας και διάσωσης «669» της Πολεμικής Αεροπορίας να μεταφέρουν τραυματισμένους στρατιώτες από το εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας εν μέσω της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ έδωσε ο ισραηλινός στρατός (IDF).

Η μονάδα «669» του στρατού του Ισραήλ αποτελείται από ειδικούς διάσωσης, ιατρούς μάχης και πιλότους ελικοπτέρων.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, η μονάδα έχει πραγματοποιήσει 150 επιχειρήσεις διάσωσης μεταφέροντας περίπου 260 τραυματίες σε νοσοκομεία. Σε πολλές περιπτώσεις, η μονάδα δεχόταν πυρά από μαχητές της Χαμάς την ώρα που βρισκόντουσαν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Η μονάδα «669» είναι μία από τις τέσσερις επίλεκτες μονάδες των IDF και τα μέλη της βρίσκονται σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή, έτοιμοι να αποσταλούν οπουδήποτε στο πεδίο της μάχης και να πραγματοποιήσουν σύνθετες αποστολές διάσωσης μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Raw Footage: 669 Unit Rescues Wounded from Gaza.



Since the beginning of the war, the unit, along with other units, has operated in Gaza under constant fire, rescuing and treating IDF soldiers.



So far, they have carried out 150 ground and rescue operations, evacuating 260… pic.twitter.com/HlzsdrlciR