«Ψυχολογική τρομοκρατία του χειρίστου είδους» χαρακτήρισε το Ισραήλ βίντεο του Ισλαμικού Τζιχάντ με ομήρους. Το βίντεο δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους, μία 70χρονη γυναίκα και έναν έφηβο, που φέρονται να κρατούνται στη Γάζα.

Το Ισραήλ αποκάλεσε «ψυχολογική τρομοκρατία του χειρίστου είδους» τη δημοσιοποίηση νωρίτερα από τον παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ ενός βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους: μία 70χρονη γυναίκα και έναν έφηβο. Και οι δύο, σύμφωνα με την τρομοκρατική οργάνωση, βρίσκονται στη Γάζα.

Πρόκειται για «ψυχολογική τρομοκρατία του χειρίστου είδους», κατήγγελλε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Ρίτσαρντ Χεχτ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν σε αυτό το βίντεο, προβάλλοντας ένα στιγμιότυπο.

Ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ, γνωστός ως Αμπού Χάμζα, δήλωσε στο βίντεο αυτό ότι η οργάνωσή του κρατά, επίσης, ομήρους χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

Στο βίντεο, οι δύο όμηροι εκφράζουν την επιθυμία να απελευθερωθούν γρήγορα για να ξαναβρεθούν με τους συγγενείς τους και επικρίνουν τη διαχείριση της κρίσης από τον πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο με τους Ισραηλινούς ομήρους του Ισλαμικού Τζιχάντ:

Gaza Terror group, The Palestinian Islamic Jihad Al-Quds brigade has published propaganda videos of two Israeli hostages: An elderly woman and a young boy.



The terrorists lectured the pair against their will to accuse Prime Minister Benjamin Netanyahu of causing the ongoing… pic.twitter.com/CIEY13msyc