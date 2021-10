Συναγερμός έχει σημάνει για 128 μετανάστες και πρόσφυγες που επιβαίνουν σε δυο πλεούμενα και κινδυνεύουν να πνιγούν στα ανοιχτά της Μάλτας.

Στο πρώτο πλεούμενο, το οποίο έχει βυθιστεί σε μεγάλο βαθμό, επιβαίνουν 60 άνθρωποι, ενώ στο δεύτερο οι επιβαίνοντες είναι 68. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης Alarm Phone, βρίσκονται πολλά παιδιά που ξεκίνησαν το ταξίδι προς την Ευρώπη, με τους γονείς τους, από τις ακτές της Λιβύης.

🆘 nella SAR di #Malta!

Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla #Libia. Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso! pic.twitter.com/Z01h1aZycX