Η μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού επελαύνει, με την Μεγάλη Βρετανία που έχει ήδη δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα να ανακοινώνει μέσω του Μπόρις Τζόνσον νέα μέτρα.

Οπως έκανε γνωστό ο Βρετανός πρωθυπουργός επανέρχεται το PCR τεστ για τους διεθνείς επισκέπτες, τη δεύτερη ημέρα μετά την άφιξή τους στη χώρα. Παράλληλα όσοι έρχονται σε επαφή με κρούσμα με τη μετάλλαξη Omicron θα πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα, ανεξαρτήτως εμβολιαστικού στάτους.

Ο Τζόνσον ανακοίνωση ακόμα ότι η χρήση μάσκας θα γίνει υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα καταστήματα.

Ταυτόχρονα είπε ότι θα προσπαθήσει να δώσει νέα ώθηση στην εκστρατεία χορήγησης των αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου.

«Θα απαιτούμε από όλους όσους μπαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουν τεστ PCR μέχρι το τέλος της δεύτερης ημέρας από την άφιξή τους και να μπαίνουν σε απομόνωση μέχρι να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα» είπε ο Τζόνσον στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Μέχρι σήμερα οι αρχές ζητούσαν από τους επισκέπτες να υποβάλλοντα σε τεστ αντιγόνου, όχι όμως και να απομονώνονται μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα.

Όσοι έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα που θεωρείται ύποπτο για την Όμικρον θα πρέπει επίσης να μπαίνουν σε αυτοαπομόνωση για δέκα ημέρες, ανεξάρτητα αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Η κυβέρνηση θα θέσει επίσης νέους, αυστηρότερους κανόνες, όσον αφορά τη χρήση μάσκας στα καταστήματα και τα μέσα μεταφοράς. Όπως είπε ο Τζόνσον, ο υπουργός Υγείας θα δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για αυτό το μέτρο, πιθανότατα αύριο.

Τα μέτρα που αφορούν τους συνοριακούς ελέγχους και τη χρήση μάσκας θα επανεξεταστούν σε τρεις εβδομάδες.

Ο Τζόνσον είπε ότι η Βρετανία θα πρέπει «να προστατεύσει τα κέρδη που έχει επιτύχει μέχρι στιγμής», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι «σημαντικά καλύτερα» από τα περσινά, όταν η κυβέρνηση είχε επιβάλει λοκντάουν για να ανακόψει την εξάπλωση της Covid-19.

“On face coverings, what we’re looking at is retail and transport – just going back to a position where you have to wear them in retail settings or on public transport”



