Μεταναστευτικό: Η Ελβετία ετοιμάζεται να επιστρέψει αιτούντες άσυλο στην Ιταλία

Νέο ζήτημα στο μεταναστευτικό ανοίγει μεταξύ Ελβετίας και Ιταλίας, καθώς η Βέρνη ετοιμάζεται να ζητήσει από τη Ρώμη να δεχθεί επιστροφές αιτούντων άσυλο οι οποίοι, βάσει των σχετικών ευρωπαϊκών συμφωνιών, εντάσσονται στις λεγόμενες «δευτερογενείς ροές», σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.

Η εξέλιξη στο μεταναστευτικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, παρότι η Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, συμμετέχει στον χώρο Σένγκεν μέσω συμφωνίας σύνδεσης. Εκπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης ανέφερε, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, ότι οι επιστροφές αιτούντων άσυλο προς την Ιταλία πρόκειται να αρχίσουν σταδιακά από τα τέλη Αυγούστου.

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Ιταλοί σχολιαστές επισημαίνουν, πάντως, ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών για το συγκεκριμένο ζήτημα και αναμένουν την αντίδραση της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

Παραμένει στη Γερμανία 22χρονη

Στο μεταξύ, από την Γερμανία ανακοινώθηκε ότι η 22χρονη Σομαλή Αμπντιρισάκ Γουαρσάμε (η οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα επέστρεφε σήμερα με πτήση του γερμανικού δημοσίου από την Βαυαρία στην Ρώμη) πρόκειται να παραμείνει στην Νυρεμβέργη. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο ότι η τοπική Ευαγγελική Εκκλησία έκανε γνωστό ότι η κοπέλα «πρόκειται να τεθεί υπό την προστασία της, μέχρις ότου η Γερμανία κάνει δεκτό το αίτημα της Ιταλίας να ακυρώσει την απόφαση απέλασής της».

Η Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ώστε η Αμπντιρισάκ Γουαρσάμε να μπορέσει να παραμείνει σε επαφή με συγγενείς της που ζουν στην Γερμανία και διότι «υφίστανται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να της χορηγηθεί άσυλο».