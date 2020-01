Μετράει απώλειες η Τουρκία στη Λιβύη! Τρεις στρατιώτες νεκροί και έξι τραυματίες

Οι σοροί των Τούρκων στρατιωτών έχουν μεταφερθεί στο αεροδρόμιο της Μισράτα, 187 χιλιόμετρα ανατολικά της Τρίπολης, με τους τραυματίες να έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο στο Ναλούτ.

Οι θάνατοι των Τούρκων στρατιωτών επιβεβαιώνονται και από το Libya Review, λογαριασμό του Twitter που έχει στενές επαφές με τον Χάφταρ και τις δυνάμεις του.

Οι αεροπορικές δυνάμεις του Χάφταρ έπληξαν την Τετάρτη στόχους στη Μισράτα και επέφεραν βαριές απώλειες στους αντιπάλους του.

3 Turkish soldiers have been killed in Libya & 6 others are injured. The bodies have arrived at Misrata airport whilst the injured are being treated at Nalut hospital. (Libyan Media) #Libya

— LibyaReview (@LibyaReview) January 10, 2020