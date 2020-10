Την λένε Μεχριμπάν Αρίφ Κίζι Αλίγεβα και είναι η πιο ισχυρή γυναίκα στο Αζερμπαϊτζάν. Είναι μια γυναίκα που κατάφερε να γίνει αντιπρόεδρος της χώρας, παντρεμένη με τον Πρόεδρο της χώρας Ιλχάμ Αλίγεφ από το 1983 και γόνος μιας από τις πιο ισχυρές οικογένειες του Αζερμπαϊτζάν.

Η προσοχή όλου του κόσμου μπορεί να είναι στραμμένη στην χώρα της που είναι σε κατάσταση πολέμου με την Αρμενία και σήμερα έγινε γνωστό ότι η ίδια ευχαρίστησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την στήριξη που παρέχει στο Αζερμπαϊτζάν.

Λάτρης των πλαστικών επεμβάσεων με πολλά ξένα ΜΜΕ να την εξοργίζουν γράφοντας ότι δεν μπορεί πλέον να έχει καμία έκφραση στο πρόσωπό της, η Μεχριμπάν έχει πολλά άπλυτα που έχουν βγει κατά καιρούς στην φόρα.

Η αντιπρόεδρος πλέον του Αζερμπαϊτζάν και κόρη της οικογένειας Πασάγεφ έχει κατακριθεί αρκετά για τον τρόπο που ντύνεται στην αυστηρά μουσουλμανική χώρα με το ντύσιμό της πολλές φορές να θεωρείται προκλητικό για τα δεδομένα τους.

Ο χαρακτήρας της επίσης δεν θεωρείται και τόσο «εύκολος». Περιγράφουν μάλιστα πόσο κακιά μπορεί να γίνει καθώς στις επίσκεψη της συζύγου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι το 2008 στο Μπακού μαζί με τις δυο κόρες της η Αλίγεβα ρώτησε ενώ περίμεναν στο αυτοκίνητο έξω από το Προεδρικό Μέγαρο: «Ποια από τις τρεις είναι η μητέρα;»

Σόι πάει το Βασίλειο

Η οικογένεια Αλίγεφ αλλά και η οικογένεια Πασάγεφ είναι ίσως οι πιο ισχυρές της χώρας. Και ελέγχουν τα πάντα. Από την εξουσία, μέχρι τους μηχανισμούς στα πιο χαμηλά αλλά και τομείς της οικονομίας.

Η Αλίγεβα παρά την θέση της δεν θεωρείται και ιδιαίτερα πολιτικό ον. Δεν γνωρίζει λένε, βασικά πράγματα της πολιτικής και της διπλωματίας.

Και γιατί άλλωστε; Η οικογένειά της έχει στην ιδιοκτησία της τράπεζες, ασφαλιστική εταιρεία, κατασκευαστικές και την αποκλειστική αντιπροσωπεία της Bentley.

Η ζάμπλουτη οφθαλμίατρος

Η 56χρονη σήμερα Μεχριμπάν, έχει σπουδάσει οφθαλμίατρος. Είναι επίσης εκτός από αντιπρόεδρος της χώρας, Πρόεδρος του Ιδρύματος Χαϊντάρ Αλίγεφ, του Ιδρύματος Φίλων Πολιτισμού του Αζερμπαϊτζάν, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυμναστικής και πρέσβης καλής θέλησης της UNESCO και της ISESCO.

President Ilham Aliyev and First Lady Mehriban Aliyeva viewed restoration and conservation works carried out in a part of Icherisheher#President#FirstvicepresidentofAzerbaijan#IlhamAliyev#MehribanAliyeva#Azerbaijan pic.twitter.com/dLqI1FU5CM — Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) June 29, 2020

Με τον Αλίγεφ έχουν δυο κόρες, την Λεϊλά και την Αρζού και έναν γιο τον Χαϊντάρ. Αντιπρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν έγινε με νόμο που ψηφίστηκε μόνο για την ίδια τον Φεβρουάριο του 2017.

First Vice-President Mehriban Aliyeva attended opening of new building of Children’s Art School in Bulbula settlement. #FirstvicepresidentofAzerbaijan#MehribanAliyeva#Azerbaijan pic.twitter.com/38VXZvL4ga — Mehriban Aliyeva (@1VicePresident) September 22, 2020

Έχει γυρίσει φυσικά όλο τον κόσμο με όλες της τις ιδιότητες.

Όποιος την κατακρίνει βλέπει τον κόσμο πίσω από τα σίδερα

Η ίδια υποστηρίζει ότι η χώρα της φημίζεται για την ανεκτικότητά της παρά το γεγονός ότι οι φυλακές είναι γεμάτες πολιτικούς κρατούμενους.

Την έχουν ρωτήσει επανειλημμένα για τις φυλακίσεις της δημοσιογράφου Χαντίγια Ισμαήλοβα και της δικηγόρου ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λεϊλά Γιουνούς και απλά δεν απαντά.

Όταν την έκαναν αντιπρόεδρο, υπήρχαν διαμαρτυρίες και όσοι διαμαρτυρήθηκαν απλά μπήκαν στην φυλακή.

Με πληροφορίες από: The Guardian