Μια συνέντευξη «θαύμα»! Όπρα και Ομπάμα κάθονταν δίπλα δίπλα αλλά χιλιάδες μίλια μακριά

Η τεχνολογία κάνει θαύματα και αυτά τα θαύματα χρειάζονται στην εποχή της πανδημίας του κορονοϊού για να αισθανόμαστε πολλές φορές ότι κάποια πράγματα γύρω μας δεν έχουν αλλάξει.

Στο τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής της Όπρα Γουίνφρι «The Oprah Conversation» η πασίγνωστη παρουσιάστρια και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα εμφανίζονται να είναι στον ίδιο χώρο, να κάθονται δίπλα δίπλα, με ένα τζάκι ανάμεσά τους αλλά στην πραγματικότητα ο ένας είναι στην Ουάσινγκτον και ο άλλος στην Σάντα Μπάρμπαρα.

Έτσι κανείς από τους δυο δεν χρειάζεται να φορέσει μάσκα λόγω των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

«Με την βοήθεια των θαυμάτων που κάνει η τεχνολογία, μπορούμε να είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο στο ίδιο δωμάτιο και δεν χρειάζεται να φοράμε μάσκα», λέει η Όπρα στην έναρξη της εκπομπής. Και ο Ομπάμα ακούγεται να λέει: «Και έχουμε αναμμένο και το τζάκι».

Ο Ομπάμα στην πραγματικότητα είναι σε ένα green room και μιλάει στην Όπρα για το πως περνάει την καραντίνα (βλέποντας το Crown (σειρά του Netlfix) και φτιάχνοντας παγωτό).

Ο Οπρα είπε ότι επέλεξε αυτό τον τρόπο για την συνέντευξη όταν είδε το talk show της Ντρου Μπάριμορ το οποίο βγήκε στον αέρα με τον ίδιο τρόπο αφού είμαστε μέσα στην πανδημία.

Καλεσμένη της ήταν η Κάμερον Ντίαζ και φαίνεται να κάθεται δίπλα στην Μπάριμορ αλλά εκείνη είναι σε ένα στούντιο στο Λος Άντζελες.

Η Όπρα εξήγησε ότι ήθελε η εικόνα της εκπομπής να βγάζει οικειότητα και ζεστασιά και ο Ομπάμα έκανε πάλι πλάκα λέγοντας ότι θα ήθελε να γινόταν στο διάστημα!

Did y’all know that me and former President @BarackObama weren’t even in the same room for this interview? He was in D.C. and I was in California. But thanks to the power of technology (and @DrewBarrymore), now I may never leave my house pic.twitter.com/ysNBpo7IEv