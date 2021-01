Μια υπόθεση ανθρωποκτονίας που «ναυάγησε»: Νόμιζαν ότι βρήκαν θαμμένο ανθρώπινο δάχτυλο – Τελικά ήταν μια πατάτα (pic)

Μια τεράστια επιχείρηση για την διαλεύκανση μιας πιθανής ανθρωποκτονίας οργάνωσε η αστυνομία στην Βρετανία, όταν μια γυναίκα νόμιζε πως είχε βρει σε χωράφι στην πόλη Γκέιτσχεντ… ένα ανθρώπινο δάχτυλο να βγαίνει από τη λάσπη.

Σύμφωνα με το BBC, η γυναίκα είδε το ανατριχιαστικό εύρημα καθώς είχε βγάλει το σκύλο της βόλτα. Αμέσως τράβηξε μια φωτογραφία και την έστειλε στις αρχές.

“Human foot” in field turns out to be potato after “large-scale” police search in Gateshead https://t.co/szuY9vu4y5