Μιανμάρ: Θαύμα στα συντρίμμια με νεαρό να ανασύρεται ζωντανός 5 ημέρες από τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

Μιανμάρ, Παρασκευή (28.03.25). Φονικός σεισμός – μαμούθ χτυπά τη χώρα. Μέσα σε λίγα λεπτά οι εικόνες βιβλικής καταστροφής και θανάτου κάνουν τον γύρο του κόσμου. Σήμερα, ανάμεσα στα ερείπια ένας νεαρός ανασύρεται ζωντανός, σε μία απροσδόκητη στιγμή καλών ειδήσεων.

Ο άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια κτιρίου το βράδυ χθες Τρίτη (01.04.25) στη Μιανμάρ, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα, πέντε ημέρες μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών που άφησε περισσότερους από 2.800 νεκρούς.

Ο νεαρός, περίπου 20 ετών, ανασύρθηκε από συντρίμμια χάρη στις προσπάθειες σωστικών συνεργείων της Μιανμάρ και της Τουρκίας σε ξενοδοχείο που κατέρρευσε στην πρωτεύουσα Ναϊπιντάου.

Η διάσωση έγινε περί τις 00:30 (τοπική ώρα· 21:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα του στρατιωτικού καθεστώτος.

A man was rescued Wednesday after being trapped for five days under the collapsed Hotel Aye Chan Thar in Naypyitaw’s Ottarathiri Township, according to the Myanmar Fire Services Department, which worked with a Turkish rescue team. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/kHlHCrHlIL