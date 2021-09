Ο Μίκης Θεοδωράκης και η προσφορά του στην Τέχνη απολαμβάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης. «Οι ιδιοφυείς συνθέσεις του θα ταυτίζονται για πάντα με τον Ελληνισμό» ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος αποχαιρέτησε μέσω τουTwitter τον Μίκη Θεοδωράκη: «Οι ιδιοφυείς συνθέσεις του, παγκόσμιας αναγνώρισης, θα ταυτίζονται για πάντα με τον Ελληνισμό, ενώ επίσης θα μας θυμίζουν τον αδιάκοπο αγώνα του για την Δημοκρατία, την Ελευθερία και την Δικαιοσύνη. Αναπαύσου εν ειρήνη Μίκη Θεοδωράκη».

Δείτε την ανάρτηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής:

His brilliant music compositions, recognized worldwide, will forever be identified with Hellenism, while also reminding us of his relentless struggle for Democracy, Freedom and Justice. May you Rest In Peace, Mikis Theodorakis. pic.twitter.com/9xTTfYi6p0