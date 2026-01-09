Κόσμος

Μινεάπολη: Νέο βίντεο από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης από ένοπλο της ICE – «Δεν πειράζει φίλε, δεν σου έχω θυμώσει»

«Βγες από το γ@@@@ένο αυτοκίνητο», ακούγεται να της λέει ο ομοσπονδιακός πράκτορας
Η 37χρονη Ρενέ Γκουντ λίγες στιγμές προτού χάσει τη ζωή της από τα πυρά του ομοσπονδιακού πράκτορα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ
Η 37χρονη Ρενέ Γκουντ λίγες στιγμές προτού χάσει τη ζωή της από τα πυρά του ομοσπονδιακού πράκτορα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ / πηγή φωτογραφίας YouTube

Νέο σοκαριστικό βίντεο, αυτή τη φορά από το κινητό του πράκτορα της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε στη Μινεάπολη την 37χρονη Ρενέ Γκουντ, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο ακούγονται οι τρεις πυροβολισμοί που έριξε, σκοτώνοντας εν ψυχρώ τη Ρενέ Γκουντ στη Μινεάπολη, ο πράκτορας της υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ, Τζόναθαν Ρος.

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τις στιγμές που οδήγησαν στον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης από το όπλο του ομοσπονδιακού πράκτορα.

Στα πλάνα φαίνεται το SUV, μάρκας Honda Pilot της Γκουντ παρκαρισμένο στη μέση ενός δρόμου να εμποδίζει την κυκλοφορία.

«Εντάξει, φίλε», λέει η Γκουντ σε έναν πράκτορα. «Δεν είμαι θυμωμένη».

Ο πράκτορας περπατάει γύρω από το όχημα για να ελέγξει την πινακίδα κυκλοφορίας. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άλλος πράκτορας φαίνεται να περπατά προς την πλευρά της οδηγού του οχήματος και διατάζει την Γκουντ να βγει.

«Βγες από το αυτοκίνητο. Βγες από το γ@@@@ένο αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει ο πράκτορας.

Στη συνέχεια, η Γκουντ κάνει όπισθεν με το όχημα, πριν το μετακινήσει προς την κατεύθυνση του πράκτορα και στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

Έπειτα, το όχημα της 37χρονης συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

 

Ο συγκεκριμένος πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), Τζόναθαν Ρος, θεωρείται «έμπειρος» αξιωματικός, ο οποίος μάλιστα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε προηγούμενο περιστατικό τον Ιούνιο.

Τότε, είχε συρθεί για περίπου 90 μέτρα από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια απόπειρας σύλληψης παράτυπου μετανάστη, καταδικασμένου για σεξουαλικό αδίκημα.

Η εν ψυχρώ εκτέλεση της 37χρονης έχει πυροδοτήσει, από την πρώτη στιγμή, έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις, ειδικά μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από το συμβάν.

