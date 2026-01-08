Μινεάπολη: Ο πράκτορας της ICE έφυγε ατάραχος κοιτώντας το κινητό αφού σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη

Ήρεμος και κοιτώντας το κινητό του φαίνεται σε βίντεο ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε εν ψυχρώ την 37χρονη ποιήτρια και μητέρα τριών παιδοιών στη Μινεάπολη. Τι κι αν λίγα λεπτά πριν είχε στερήσει τη ζωή από μία μητέρα τριών παιδιών.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται ο πράκτορας που λίγο πριν είχε σκοτώσει τη Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, να απομακρύνεται από το σημείο ενώ παράλληλα κοιτάει και το κινητό του τηλέφωνο. Εκείνη τη στιγμή, ακούγεται και μία γυναίκα να του φωνάζει «ντροπή σου!».

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (07.01.2026) στη γειτονιά Powderhorn της Μινεάπολης, όταν πράκτορας της Αστυνομίας Μετανάστευσης (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ, μέσα στο αυτοκίνητό της.

This is the despicable ICE agent that murdered Renee Nicole Good in Minneapolis today walking away from the scene of the crime.



You know, the same guy that Trump claimed was recovering in the hospital after being violently assaulted.



MAGA lies as easily as they breath. pic.twitter.com/qgjBqoSI9J — usurp tha chef (@usurpthachef) January 8, 2026

Το όνομα του πράκτορα της ICE δεν έχει δημοσιοποιηθεί, με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να τον περιγράφουν μόνο ως «έμπειρο» πράκτορα που έλαβε θεραπεία και εξιτήριο από νοσοκομείο.

Ωστόσο, στα social media ωστόσο έχει κυκλοφορήσει έντονα ότι πρόκειται για τον «Στιβ Γκρόουβ», οι αρχές πάντως δεν έχουν επιβεβαιώσει την ταυτότητα του και δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημα αρχεία που να υποστηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη στιγμή που η 37χρονη Γκουντ ενώ ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της δεν σταματάει παρά τις εντολές των πρακτόρων της ICE με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να ανοίξει πυρ και να πυροβολήσει τρεις φορές προς το παράθυρο του οδηγού με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες φωνάζουν «δολοφόνοι!».

«Νόμιμη άμυνα» χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ η ενέργεια αυτή ενώ τοπικοί πολιτικοί αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, βασιζόμενοι σε βίντεο του τραγικού γεγονότος.