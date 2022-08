Πυροβολισμοί προκάλεσαν πανικό στο Mall of America, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ, που βρίσκεται στη Μινεάπολη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το εμπορικό κέντρο στην Μινεάπολη τέθηκε σε lockdown για περίπου δύο ώρες.

Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν οικογένειες να τρέχουν στο γιγαντιαίο συγκρότημα, όπου λειτουργούν όχι λιγότερα από 500 καταστήματα.

«Το Mall of America τελεί αυτή τη στιγμή υπό αποκλεισμό», ανέφερε μέσω Twitter η διεύθυνση του κέντρου, διαβεβαιώνοντας πως επρόκειτο για «μεμονωμένο» περιστατικό σε κατάστημα. «Παρακαλούμε μείνετε στο κοντινότερο ασφαλές σημείο ώσπου να αρθεί ο αποκλεισμός», πρόσθεσε απευθυνόμενη στους πελάτες.

Well regulated militia strikes again. Mall of America. Bloomington, Minnesota. pic.twitter.com/v22QkMt3hn

Βίντεο στο Twitter δείχνει κάποιον να εισβάλει φωνάζοντας σε κατάστημα της Nike. Κατόπιν ακούγονται πυροβολισμοί.

Σε άλλο βίντεο, βλέπει κανείς έντρομες οικογένειες να απομακρύνονται τρέχοντας, με παιδιά σε καροτσάκια, ή κρατώντας τα από το χέρι, καθώς ιδιωτικοί φρουροί περιπολούν με όπλα τραβηγμένα. Ακούγεται από το σύστημα ειδοποιήσεων του κέντρου το μήνυμα «προσοχή, εάν δεν είστε ακόμη σε ασφαλές σημείο, αναζητήστε καταφύγιο αμέσως».

«Εργαζόμαστε για το συμβάν στο βορειοδυτικό τμήμα του Mall of America», ανέφερε μέσω Twitter η αστυνομία του Μπλούμινγκτον, νότιας συνοικίας της Μινεάπολης, στην πολιτεία Μινεσότα. «Πολυάριθμοι αστυνομικοί βρίσκονται επιτόπου», πρόσθεσε.

Αργότερα, έκανε λόγο για έναρξη της διαδικασίας άρσης του αποκλεισμού, διευκρινίζοντας πως το κέντρο θα μείνει κλειστό την υπόλοιπη ημέρα.

Δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πληροφορίες για θύματα.

BREAKING ThIs video shows the moment shots were fired today at the Mall of America in Bloomington Minnesota.



#MallOfAmerica #BreakingNews #MassShooting pic.twitter.com/aV34VJurcH