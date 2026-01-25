Μινεσότα: Άλεξ Πρέτι, ο 37χρονος νοσηλευτής που δολοφονήθηκε από την ICE – «Ήθελε να βοηθά τους ανθρώπους»

Ως έναν ήρεμο και συμπονετικό άνθρωπο περιγράφουν συνάδελφοι και φίλοι τον Άλεξ Πρέτι, τον 37χρονο άνδρα που έπεσε νεκρός από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων της ICE το Σάββατο (24.1.26) στη Μινεσότα.

Ο Άλεξ Πρέτι, που πυροβολήθηκε από πράκτορες της ICE, ήταν νοσηλευτής στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Βετεράνων της Μινεάπολης στη Μινεσότα. «Ήθελε να βοηθά τους ανθρώπους», δήλωσε συνεργάτης του στο νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι ήταν εξαιρετικός επαγγελματίας και αγαπητός σε όλους.

Ο Πρέτι είχε φοιτήσει στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, όπου από το 2012 εργαζόταν και ως νεαρός επιστήμονας, σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn.

Καρέ – καρέ η δολοφονία του Πρέτι:

Φίλοι και συνάδελφοι εξέφρασαν σοκ για τον θάνατό του, περιγράφοντας τον Πρέτι ως έναν ευγενικό και συμπονετικό άνθρωπο που νοιαζόταν βαθιά για τη δουλειά του.

«Ήθελε να βοηθά τους ανθρώπους», δήλωσε στην Guardian καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, που είχε συνεργαστεί μαζί του στο νοσοκομείο και σε ερευνητικό πρόγραμμα. «Ήταν απίστευτα καλός, απίστευτα βοηθητικός – φρόντιζε τους ασθενείς του. Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος».

Τον περιέγραψε ως «εξαιρετικό» νοσηλευτή και σκληρά εργαζόμενο, με γρήγορο χιούμορ και «μεταδοτικό» πνεύμα. «Ήταν τόσο καλό παιδί», είπε στην Guardian. «Λάτρευα να δουλεύω μαζί του».

«Είμαστε συντετριμμένοι αλλά και πολύ θυμωμένοι», δήλωσαν οι γονείς του, Μάικλ και Σούζαν Πρέτι, σε ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης.

«Παρακαλούμε βγάλτε την αλήθεια για τον γιο μας προς τα έξω», ζήτησαν οι γονείς του. «Ήταν καλός άνθρωπος».

Ο Μάικλ Πρέτι δήλωσε στο Associated Press ότι ο γιος του «νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες με την ICE, όπως εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι».

«Ένιωθε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ήταν ένας τρόπος να εκφράσει τη φροντίδα του για τους άλλους», είπε.

«Προσπαθούσε να βοηθήσει»

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο το Σάββατο δείχνουν τον Πρέτι να κατευθύνει την κυκλοφορία και να βιντεοσκοπεί ομοσπονδιακούς πράκτορες, κρατώντας το κινητό του στο δεξί χέρι και έχοντας το αριστερό άδειο. Άλλο βίντεο τον δείχνει να παλεύει στο έδαφος με αρκετούς αστυνομικούς πριν τον πυροβολήσουν αρκετές φορές. Τουλάχιστον δύο αξιωματικοί φαίνονται με τραβηγμένα όπλα.

Άλλα βίντεο δείχνουν τον Πρέτι να υπερασπίζεται κάποιον που ομοσπονδιακός αξιωματικός είχε σπρώξει στο έδαφος. Ο ίδιος αξιωματικός στη συνέχεια ψέκασε τον Πρέτι επανειλημμένα με χημικό σπρέι πριν τον ρίξει στο δρόμο μαζί με άλλους πράκτορες.

Τουλάχιστον πέντε πράκτορες τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπούν. Ξαφνικά ακούστηκαν απανωτοί πυροβολισμοί με τους πράκτορες να απομακρύνονται και το σώμα του Άλεξ να μένει ακίνητο στον δρόμο δίπλα στα χιόνια.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα δήλωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι η μόνη γνωστή προηγούμενη επαφή του Πρέτι με τις αρχές ήταν για κλήσεις τροχαίας. Σημείωσε επίσης ότι ήταν «νόμιμος κάτοχος όπλου με άδεια οπλοφορίας».

Η γιατρός Άασμα Σαουκάτ, που δήλωσε στην Washington Post ότι είχε προσλάβει τον Πρέτι πριν από περίπου δέκα χρόνια, τον θυμήθηκε ως «την πιο γλυκιά, καλοσυνάτη και ευγενική ψυχή που θα μπορούσες να συναντήσεις».

«Ήταν γεμάτος ενθουσιασμό, ήθελε να μπει στον χώρο της υγείας, να δουλέψει με ασθενείς και να γίνει νοσηλευτής», είπε. «Τα πήγε εξαιρετικά. Ήταν πολύ καλός στη δουλειά του, ομαδικός παίκτης».

Η Σαουκάτ πρόσθεσε ότι ο Πρέτι «πάντα υπερασπιζόταν τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα δικαιώματα, βοηθούσε τους συμπολίτες του και ήταν καλός πολίτης».

Για τα βίντεο του πυροβολισμού είπε: «Μοιάζει τόσο λάθος. Ξέροντας τον Άλεξ, πιθανότατα προσπαθούσε να προστατεύσει ή να βοηθήσει κάποιον. Δεν είχε κακία μέσα του, πάντα μιλούσε για το σωστό».