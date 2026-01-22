Συμβαίνει τώρα:
Μινεσότα: Εκτός ελέγχου οι πράκτορες της ICE, συνέλαβαν 5χρονο – Χειροπέδες σε ακόμη 3 μαθητές

Οι πράκτορες τον συνέλαβαν τη στιγμή που γύρναγε σπίτι του από το νηπιαγωγείο - Υπό κράτηση και ο πατέρας του - Η καταγγελία του σχολείου του παιδιού
Λίαμ
O 5χρονος Λίαμ που συνελήφθη από πράκτορες της ICE

Εξοργιστικές εικόνες από τη Μινεσότα, με τους πράκτορες της ICE να έχουν βγει εκτός ελέγχου και να συλλαμβάνουν ένα παιδί μόλις 5 χρόνων. Μετά τη δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, τον πυροβολισμό κατά μετανάστη και τη βίαιη σύλληψη γυναίκας με αναπηρία, οι πράκτορες αποφάσισαν να συλλάβουν το παιδί και τον πατέρα του, τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο την περασμένη Τρίτη (20.01.2026).

Οι πράκτορες έχουν συλλάβει τουλάχιστον 4 παιδιά από την Μινεσότα με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί περισσότερη οργή για την πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί με ανάπτυξη στρατού αν δεν σταματήσουν οι διαδηλώσεις. Οι μετανάστες που ζουν στην περιοχή δεν σταματούν να διαδηλώνουν ώστε να μπει ένα τέλος στη βία και τις μαζικές απελάσεις από τις ΗΠΑ.

«Γιατί να συλλάβεις ένα παιδί 5 ετών;» είπε σε συνέντευξη Τύπου η Zena Stenvik, υπερδιευθύντρια της σχολικής περιφέρειας Columbia Heights Public Schools, που βρίσκεται ακριβώς βόρεια της Μινεάπολης. «Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί πρόκειται να χαρακτηριστεί βίαιος εγκληματίας».

Ο 5χρονος Liam Conejo Ramos και ο πατέρας του συνελήφθησαν στο δρόμο μπροστά από το σπίτι τους, τη στιγμή που επέστρεφαν από το νηπιαγωγείο του παιδιού, σύμφωνα με ανακοίνωση της σχολικής περιφέρειας Columbia Heights Public Schools.

Liam
O 5χρονος Λίαμ με πράκτορα της ICE / Columbia Heights Public Schools.

Ο πατέρας τράπηκε σε φυγή πεζός όταν τον πλησίασαν οι πράκτορες της ICE οι οποίοι στη συνέχεια έπιασαν τον 5χρονο και του ζήτησαν να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού του για να δουν αν κρύβεται και κανένας άλλος μετανάστης μέσα.

Συγγενής του παιδιού ικέτευσε τους πράκτορες να αφήσουν ελεύθερο το παιδί, αλλά σύμφωνα με την καταγγελία εκείνο το αρνήθηκαν.

Ο 5χρονος και ο πατέρας του βρίσκονται υπό κράτηση στο Σαν Αντόνιο, δήλωσε σε email ο δικηγόρος της οικογένειας. Δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ, αλλά «ακολουθούσαν άψογα τη νόμιμη διαδικασία, από την παρουσίασή τους στα σύνορα έως την υποβολή αίτησης ασύλου και την αναμονή να ολοκληρωθεί η διαδικασία», είπε.

Το DHS δήλωσε ότι δεν στόχευε τον Liam και ότι η πολιτική της ICE είναι να ρωτά τους γονείς αν θέλουν να απελαθούν μαζί με τα παιδιά τους ή, εναλλακτικά, να μεταφερθούν σε ασφαλές μέρος.

Τρεις ακόμη μαθητές της Columbia Heights έχουν συλληφθεί αυτόν τον μήνα από αξιωματικούς της ICE, σύμφωνα με τους σχολικούς αξιωματούχους.

Ένας 17χρονος μαθητής λυκείου, καθ’ οδόν προς το σχολείο, συνελήφθη από ένοπλους και μασκοφόρους πράκτορες, που πιστεύεται ότι ήταν της ICE.

Liam
Columbia Heights Public Schools.

Την περασμένη εβδομάδα, «πράκτορες της ICE εισέβαλαν σε διαμέρισμα και συνέλαβαν μια 17χρονη μαθήτρια του Λυκείου Columbia Heights και τη μητέρα της», δήλωσε η σχολική περιφέρεια.

Μία εβδομάδα πριν από αυτό το περιστατικό, μια 10χρονη μαθήτρια της τέταρτης τάξης συνελήφθη από πράκτορες της ICE μαζί με τη μητέρα της. «Κατά τη σύλληψη, το παιδί τηλεφώνησε στον πατέρα του για να του πει ότι οι πράκτορες της ICE την πήγαιναν στο σχολείο», ανέφερε η περιφέρεια. «Ο πατέρας πήγε αμέσως στο σχολείο και διαπίστωσε ότι τόσο η κόρη του όσο και η σύζυγός του είχαν συλληφθεί». Το κορίτσι και η μητέρα της βρίσκονται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με τους σχολικούς αξιωματούχους.

