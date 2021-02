Μινεσότα: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες από τους απανωτούς πυροβολισμούς σε κλινική (video)

Τον τρόμο σκόρπισε ένας ηλικιωμένος σε κλινική στην πόλη Μπάφαλο, στη Μινεσότα,ο οποίος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλα τέσσερα.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ήταν δυσαρεστημένος από την περίθαλψη που του είχε προσφέρει η κλινική Allina Health και γι αυτό γύρισε και τους «γάζωσε», προτού τελικά συλληφθεί από την αστυνομία.

Ο Γκρέγκορι Γιούλριχ, 67 ετών, γνωστός στην αστυνομία, διέπραξε την επίθεση επειδή «ήταν δυσαρεστημένος εδώ και αρκετά χρόνια για τις φροντίδες που του είχαν προσφερθεί» στην κλινική Αλάινα, ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπάφαλο, ο Πατ Μπάντκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο κ. Μπάντκι τόνισε πως δεν είχε υπάρξει καμία ένδειξη ότι θα πέρναγε από τα λόγια στις πράξεις.

