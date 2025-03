Μισέλ Ομπάμα: Ο Μπαράκ με πειράζει για το πόσο νωρίς μπορώ να πάω για ύπνο

Μπορεί οι φήμες για προβλήματα στον γάμο της να συνεχίζονται, η Μισέλ Ομπάμα, ωστόσο μίλησε στο podcast της Kylie Kelce «Not Gonna Lie» για την οικογένειά της, αλλά και το Μπαράκ Ομπάμα.

Η Μισέλ Ομπάμα δεν δίστασε να αποκαλύψει στο βίντεο ότι ο σύζυγός της Μπαράκ Ομπάμα την κοροϊδεύει για το πόσο νωρίς πηγαίνει για ύπνο.

«Η ώρα του ύπνου είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας. Ο άντρας μου με πειράζει για το πόσο νωρίς μπορώ να πάω για ύπνο. Δεν καταλαβαίνει την ιδέα του να μπαίνεις κάτω από μερικά καλά σεντόνια. Αν έχουμε κόσμο στο σπίτι, είμαι εκεί, μιλάω. Ξέρεις, τη στιγμή που τελειώνουμε, προσπαθώ να μην πάω για ύπνο πριν δύσει ο ήλιος», ήταν τα λόγια της πρώην πρώτης κυρίας των ΗΠΑ.

Η Μισέλ Ομπάμα δεν έμεινε σε αυτά προσθέτοντας ότι οι δύο της κόρες, Μαλία και Σάσα, έπεφταν για ύπνο ως παιδιά από τις 19:30. Αυτό της έδινε την ευκαιρία να αφιερώσει δυο ώρες για τον εαυτό της. «Ίσως από εκεί πήρα το να πηγαίνω νωρίς για ύπνο!», ανέφερε.

.@MichelleObama is not gonna lie: bedtime is the best time of the day!



Full episode drops on 3/20! pic.twitter.com/vznStVndQi