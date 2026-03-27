Miss Grand Thailand 2026: Η στιγμή τα ψεύτικα δόντια υποψήφιας που βρισκόταν στη σκηνή, πέφτουν – Δείτε βίντεο

Μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εφιάλτη για κάθε υποψήφια σε καλλιστεία, μετατράπηκε σε επίδειξη επαγγελματισμού για την 18χρονη Kamolwan Chanago, που διεκδικούσε τον τίτλο της Μις Ταϊλάνδης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στα προκριματικά του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκαν στην Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, η νεαρή διαγωνιζόμενη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο καθώς οι όψεις πορσελάνης που είχε στα δόντια της χαλάρωσαν και αποκολλήθηκαν την ώρα που μιλούσε μπροστά στο κοινό. Για λίγα δευτερόλεπτα η υποψήφια φάνηκε να χάνει τον ρυθμό της, ωστόσο αντέδρασε άμεσα.

Με ψυχραιμία, γύρισε διακριτικά, διόρθωσε το πρόβλημα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο επανήλθε στη σκηνή σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Κρατώντας ένα σταθερό χαμόγελο και απόλυτη αυτοπεποίθηση, συνέχισε την παρουσίασή της και προχώρησε στην πασαρέλα, εντυπωσιάζοντας το κοινό.

Φορώντας ένα λαμπερό ροζ φόρεμα με γούνινη εσάρπα, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με άνεση, πραγματοποιώντας στροφές και πόζες, ενώ καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.

Miss Grand Pathum Thani (Kamolwan Chanago) at Miss Grand Thailand 2026 had her veneers fall out mid-introduction on stage.

Instead of panicking, she turned away, fixed them, struck a confident pose, and carried on like a pro.

Grace under pressure. Respect for the recovery.

Watch… pic.twitter.com/0z7gPplOsz March 27, 2026

Η αντίδρασή της σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να την επαινούν για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της, τονίζοντας ότι διαχειρίστηκε μια δύσκολη στιγμή με τρόπο υποδειγματικό.

Το περιστατικό εξελίχθηκε τελικά σε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του διαγωνισμού Miss Grand Thailand 2026, αποδεικνύοντας ότι η αυτοπεποίθηση και η ψυχραιμία μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στις πιο αμήχανες καταστάσεις.