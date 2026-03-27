Κόσμος

Miss Grand Thailand 2026: Η στιγμή τα ψεύτικα δόντια υποψήφιας που βρισκόταν στη σκηνή, πέφτουν – Δείτε βίντεο

Η νεαρή, με απόλυτη ψυχραιμία και διόρθωσε το πρόβλημα
Η υποψήφια την ώρα που ξεκολλάει η ψεύτικη οδοντοστοιχία
Η υποψήφια την ώρα που ξεκολλάει η ψεύτικη οδοντοστοιχία / Χ

Μια στιγμή που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε εφιάλτη για κάθε υποψήφια σε καλλιστεία, μετατράπηκε σε επίδειξη επαγγελματισμού για την 18χρονη Kamolwan Chanago, που διεκδικούσε τον τίτλο της Μις Ταϊλάνδης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στα προκριματικά του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκαν στην Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, η νεαρή διαγωνιζόμενη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο καθώς οι όψεις πορσελάνης που είχε στα δόντια της χαλάρωσαν και αποκολλήθηκαν την ώρα που μιλούσε μπροστά στο κοινό. Για λίγα δευτερόλεπτα η υποψήφια φάνηκε να χάνει τον ρυθμό της, ωστόσο αντέδρασε άμεσα.

Με ψυχραιμία, γύρισε διακριτικά, διόρθωσε το πρόβλημα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο επανήλθε στη σκηνή σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Κρατώντας ένα σταθερό χαμόγελο και απόλυτη αυτοπεποίθηση, συνέχισε την παρουσίασή της και προχώρησε στην πασαρέλα, εντυπωσιάζοντας το κοινό.

Φορώντας ένα λαμπερό ροζ φόρεμα με γούνινη εσάρπα, ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με άνεση, πραγματοποιώντας στροφές και πόζες, ενώ καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.

 

Η αντίδρασή της σχολιάστηκε έντονα στα social media, με πολλούς να την επαινούν για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της, τονίζοντας ότι διαχειρίστηκε μια δύσκολη στιγμή με τρόπο υποδειγματικό.

Το περιστατικό εξελίχθηκε τελικά σε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές του διαγωνισμού Miss Grand Thailand 2026, αποδεικνύοντας ότι η αυτοπεποίθηση και η ψυχραιμία μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στις πιο αμήχανες καταστάσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
248
159
114
45
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρούμπιο: Ο πόλεμος θα διαρκέσει άλλες 4 με 6 εβδομάδες – Νετανιάχου κατά Μοσάντ για «άστοχες» εκτιμήσεις – Βομβαρδίστηκε πυρηνικός αντιδραστήρας στο Ιράν
Έξαλλος ο Βανς με τον Νετανιάχου επειδή παραπλάνησε τον πρόεδρο Τραμπ για «εύκολη επικράτηση» και αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν - Ομοβροντία πυραύλων σε Ιράν, Λίβανο και Ισραήλ
Μάρκο Ρούμπιο
Newsit logo
Newsit logo