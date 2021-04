Σε φυλάκιση δύο ετών και εννέα μηνών καταδικάστηκε 27χρονη στην Βρετανία καθώς είχε σεξουαλικές επαφές με ένα 14χρονο αγοράκι τις οποίες μάλιστα κατέγραψε και στο κινητό της τηλέφωνο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο μαθητής είπε στον πατέρα του τι είχε συμβεί.

Η 27χρονη Sophie Hindmarch, μητέρα τριών παιδιών, και το 14χρονο αγοράκι αρχικά μοιράζονταν μηνύματα και φωτογραφίες μέσω ίντερνετ και στη συνέχεια είχαν επαφές. Σύμφωνα με την Daily Mail, η 27χρονη παραδέχθηκε ότι είχε συνευρεθεί ερωτικά με τον 14χρονο τουλάχιστον εννέα φορές.

