Μίτσιγκαν: 8 τραυματίες ανάμεσά τους και δύο παιδιά από πυροβολισμούς σε πάρκο

Πανικός επικράτησε στο πάρκο Ρότσεστερ Χιλς του Μίσιγκαν των ΗΠΑ όταν άγνωστος άνοιξε πυρ τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Όπως ανέφερε ο Σερίφης της περιοχής από το περιστατικό πάρκο Ρότσεστερ Χιλς του Μίσιγκαν υπάρχουν οκτώ τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Μάλιστα το ένα παιδί, ένας οκτάχρονος, δέχθηκε τη σφαίρα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στην περιοχή που σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί βρέθηκε ένα όπλο και τρεις άδειοι γεμιστήρες, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, ο δράστης βγήκε από το αυτοκίνητο και πυροβόλησε 28 φορές πριν φύγει από το σημείο.

Ο δράστης μετά το περιστατικό κρύφτηκε σε ένα κοντινό σπίτι και μετά από λίγη ώρα έβαλε τέλος στη ζωή του.

🚨#BREAKING: Numerous Law enforcement along with SWAT has surrounded a mobile home where the shooter Suspect is to believe to be located after shooting up 9-10 people including children ⁰⁰📌#Rochesterhills | #Michigan

⁰At this time, there is a heavy emergency response as… pic.twitter.com/qehgz2ra4S