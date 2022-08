Τον γύρο του κόσμου κάνει από το βράδυ της Δευτέρας (30.08.2022) η είδηση θανάτου του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης έφυγε από τη ζωή σε 91 ετών έπειτα από «μακρά, σοβαρή ασθένεια», όπως ανακοίνωσε νοσοκομείο της Μόσχας.

Τα συλλυπητήρια μηνύματα από ηγέτες και πολιτικούς από όλο τον κόσμο για τον θάνατο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Από πολλούς άλλωστε ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης έχει χαρακτηριστεί ως «εμβληματική μορφή του 20ού αιώνα» και αποδεδειγμένα άφησε το στίγμα του στην διεθνή πολιτική σκηνή.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε δια του εκπροσώπου τα βαθιά του συλλυπητήριά του τον θάνατο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος «πρόκειται να στείλει το πρωί συλλυπητήριο τηλεγράφημα στην οικογένεια και στους οικείους» του πρώην ηγέτη της ΕΣΣΔ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέτισε φόρο τιμής στον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, χαρακτηρίζοντας τον «σπάνιο ηγέτη».

«Ως ηγέτης της ΕΣΣΔ, συνεργάστηκε με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν για να μειωθούν τα πυρηνικά οπλοστάσια των δύο χωρών μας, προς μεγάλη ανακούφιση των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που προσεύχονταν να τερματιστεί η κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Έπειτα από δεκαετίες βάρβαρης πολιτικής καταστολής, υιοθέτησε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του για τον θάνατο του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.

Επρόκειτο για ενέργειες ενός «σπάνιου ηγέτη», που είχε «τη φαντασία να δει ότι ένα άλλο μέλλον ήταν εφικτό και το θάρρος να διακινδυνεύσει όλη του την καριέρα για να το επιτύχει. Το αποτέλεσμα ήταν ένας ασφαλέστερος κόσμος και μεγαλύτερη ελευθερία για εκατομμύρια ανθρώπους», πρόσθεσε.

Ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης (1985-1991) «διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο για να τερματιστεί ο ψυχρός πόλεμος και να πέσει το σιδηρούν παραπέτασμα. Άνοιξε τον δρόμο για μια ελεύθερη Ευρώπη. Είναι μια κληρονομιά που δεν θα ξεχάσουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ», ανέφερε η επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο Twitter.

