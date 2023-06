Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από πυρά ενόπλου μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο της Μολδαβίας στην πρωτεύουσα Κισινάου. Συνελήφθη ο δράστης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της χώρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία και το Υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας, ένας ξένος υπήκοος πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο της Μολδαβίας, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα.

Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα μετά το περιστατικό στο διεθνές αεροδρόμιο, το μεγαλύτερο της ανατολικής Ευρώπης.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος. Ο δράστης τραυματίστηκε και νοσηλεύεται», ανέφερε η αστυνομία στο Facebook.

Πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, αλλά η αστυνομία είπε ότι σύντομα θα συνεχιστούν και θα επανέλθει η κανονική λειτουργία του αερολιμένα.

Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι ο ξένος υπήκοος που έφθασε στο Κισινάου, είχε αναχωρήσει από την Τουρκία, και ότι χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο εναντίον συνοριοφυλάκων.

Βίντεο με επιβάτες που έχουν απομακρυνθεί από το εσωτερικό του αεροδρομίου:

There was a shooting at the airport in #Chişinău, Capital of #Moldova, APA reports citing the Ministry of Internal Affairs of Moldova. pic.twitter.com/J5VFbFhbTP