Μοναχές στην Ιρλανδία «έσπασαν» την καραντίνα για να κάνουν εξορκισμό (pics, vid)

Απείθαρχες αποδείχθηκαν δύο μοναχές στην Ιρλανδία αφού αποφάσισαν να «σπάσουν» την καραντίνα τους για να παρακολουθήσουν έναν… εξορκισμό μέσα στο ιρλανδικό κοινοβούλιο. Μάλιστα, βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ έδειξε την τελετή και πλήθος κόσμου στο Herbert Park.

Οι μοναχές Irene Gibson και Anne Marie, σύμφωνα με ιρλανδικά ΜΜΕ, κλήθηκαν να αποχωρήσουν από το μοναστήρι τους μετά την συμμετοχή τους στην τελετή εξορκισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου, μια εποχή όπου η κυβέρνηση της Ιρλανδίας είχε απαγορεύσει τα ταξίδια στη χώρα, εκτός και αν αυτό ήταν απαραίτητο. Εκείνη την περίοδο υπήρχε επίσης απαγόρευση για υπαίθριες συγκεντρώσεις άνω των 15 ατόμων. Τα άτομα που συμμετείχαν στον εξορκισμό ξεπερνούσαν τα 70.

Αφού εντοπίστηκαν οι δύο μοναχές στην εκδήλωση, που έγινε για να απομακρυνθούν τα κακά πνεύματα, διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν το συγκρότημά τους στο Corran South κοντά στο χωριό Leap μέχρι τον Ιούνιο του 2021.

Την απόφαση για την απομάκρυνση των δύο μοναχών έλαβε δικαστήριο, που τις διέταξε να εγκαταλείψουν την έδρα τους στο Δυτικό Κορκ. Εκείνες δεν πτοήθηκαν και έκαναν έρανο προκειμένου να βρουν νέα έδρα.

