Μόναχο: Διανομέας πήδηξε πάνω στο καπό μιας Porsche για να αποφύγει σκυλιά, δικαστήριο τον αθώωσε για τις ζημιές

Διανομέας δεμάτων βρέθηκε πάνω στο καπό μιας Porsche Cayenne για να γλυτώσει από τα σκυλιά ενός πελάτη σε σπίτι στο Μόναχο. Το δικαστήριο της περιοχής αποφάσισε πως ο άνδρας δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα έξοδα επισκευής του αυτοκινήτου.

Το περιστατικό έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε ιδιωτική ιδιοκτησία σε μια μικρή πόλη βόρεια του Μονάχου, στην εύπορη Βαυαρία: με το που άνοιξε η πόρτα, ο εν λόγω διανομέας τρόμαξε από δύο σκυλιά Δαλματίας και ένα μικρότερο σκυλί και πήδηξε στο καπό της Porsche.

Αποτέλεσμα, πάνω από 2.700 ευρώ έξοδα για την αποκατάσταση του αμαξώματος, είπε ο ιδιοκτήτης, που απαίτησε από τον διανομέα και τον εργοδότη του να πληρώσουν τον λογαριασμό.

Μπορεί τα σκυλιά «να βρίσκονταν ακόμη σε απόσταση τριών ή τεσσάρων μέτρων” από τον διανομέα “την ώρα που εκείνος κατέφυγε στο καπό, και να μην ήταν επιθετικά», όμως η διαφυγή του είναι “κατανοητή”, εκτίμησε το δικαστήριο, που απέρριψε την αγωγή του ιδιοκτήτη.

Ο τελευταίος «γνώριζε» πως ο διανομέας επρόκειτο να έρθει και «θα αναμένονταν ευλόγως από αυτόν, να ελέγξει καλύτερα τα τρία σκυλιά του, τα οποία διαθέτουν από κοινού δυναμική αγέλης», αναφέρει ακόμη το δικαστήριο στην απόφασή του.

Το δικαστήριο γνωστοποίησε επίσης τις «αμφιβολίες του για το αν οι ζημιές που φαίνονται στις φωτογραφίες προκλήθηκαν από το συμβάν».